學鋼琴的孩子變「聰明」？科學研究指應該這麼說.....

（台灣英文新聞／實習編輯蔣佩庭 綜合外電報導）對「學音樂的孩子不會變壞」這句話我們早已耳熟能詳，因此許多的家長都願意讓孩子嘗試學習樂器，而鋼琴演奏更是音樂班學生必備的技能。但最新的研究表示，學鋼琴不但可以演奏優美的樂曲，更能幫助孩子提高語言技能。

時代雜誌﹝TIME﹞報導，麻省理工學的認知神經科學約翰加布里（John Gabrieli）表示，「早期接觸鋼琴可以增強聲音的處理能力，不僅表現在音樂，還可以擴展到語言。」在這項研究中，研究人員將74名說中文的中國幼兒園兒童分為三組， 一組每週參加三節45分鐘的鋼琴課，一組獲除了鋼琴課還加上閱讀教學，一組則沒有。

研究結果指出，雖然這些三組在認知能力，像是：智商，記憶力和注意力上的測量並沒有顯著差異，但他們發現，參加鋼琴課的孩子在區分子音方面優於對照組，因為鋼琴課程影響了我們大腦處理語言的過程，它讓我們可以更快的分辨各個子音的差別，而這個研究結果在說中文的人身上表現得「特別突出」，因為中文在口語上很大的程度依賴於音調的不同。

「他們在鋼琴上越熟稔，就在音調分辨上取得越大的進步，而這可以幫助他們開發語言能力更徹底。」研究結果令人驚艷，因此在北京進行研究的學校將繼續為年輕學生提供鋼琴課。