【貿易戰】中國欲聯歐制美 合縱意圖遭拒

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）歐盟與中國峰會將於7月16至17日在北京舉行，消息人士透露，中國亟欲拉攏歐洲各國，反制川普的貿易政策，藉峰會作出反美的強力共同宣言，卻遭拒絕。

此前在布魯塞爾、柏林及北京會議上，包括中國副總理劉鶴、外交部長王毅等高層官員，皆提出欲與歐盟結盟之提議，盼雙方能聯手在世貿組織（WTO）採取抗美國之行動。為了展現誠意，中國甚至表明願意擴大開放歐盟投資中國市場，作為結盟的誘因。

路透報導，5名歐盟官員與外交官透露，身為全球最大貿易體的歐盟，已拒絕中國提議，歐中峰會上僅會作出「溫和」的聯合公報，強調支持多邊貿易立場、推動WTO現代化工作小組等倡議。

中國國家主席習近平、總理李克強都將出席歐中峰會。據副總理劉鶴說法，中國準備在峰會上首次開放歐洲投資中國若干產業。不過，路透指出，儘管川普對歐洲施加關稅制裁，歐盟對中國掌控市場及操弄貿易之擔憂，其實與美國立場相同。就算中國真的在峰會上釋出投資利多，恐怕也只是象徵意義大於實質意義。

據熟悉歐中外交關係的人士表示，從近日局勢可見，值美國與歐洲、加拿大、日本等盟友因貿易議題而鬧得不可開交之際，中國似試圖在此亂局中奪取領導者的角色，「川普已分化西方國家，中國正好圖個漁翁得利。」