2018台北電影節「國際新導演」頒獎　葡片《自己的工廠自己救》勇奪最佳影片

（台灣英文新聞/ 劉怡均 台北綜合報導）2018台北電影節已於3日晚間由「台灣新電影保姆」剪接師廖慶松為首的評審團公佈「國際新導演競賽」得獎名單，分別由葡片《自己的工廠自己救》勇奪最佳影片、丹麥《騙婚風暴》獲評審團特別獎，最高人氣的觀眾票選獎由台灣徐譽庭及許志彥執導的《誰先愛上他的》奪得。



台北電影節主席李屏賓頒發入選證書（照片來源：台北電影節）

今年共有533部電影參加評選，台北電影節主席李屏賓頒發入選證書給來自11個國家的12組脫穎而出的劇組團隊，其中包含台灣的《誰先愛上他的》及《小美》。李屏賓感謝這些作品參與今年的台北電影節，並表示已邁入第20屆台北電影節，是回顧過去與前瞻未來的很好一個時間點，精彩的作品對於台北電影節都是重要的禮物。

由台灣知名剪接師廖慶松帶領的評審團經過四日密集的看片，從文化背景、探討深度、多元意向等方向討論，最後決選出導演沛德羅・皮諾(Pedro PINHO)的《自己的工廠自己救》(The Nothing Factory)獲得最佳電影獎，並抱走新台幣60萬元獎金；另外，評審團特別獎以及獎金新台幣30萬元則頒給由米拉德·阿拉米(Milad ALAMI)執導的《騙婚風暴》(The Charmer)；而由邱澤和謝盈萱領銜主演的台灣喜劇《誰先愛上他的》，則擁有高人氣獲頒觀眾票選獎。



評審團左起濱口竜介、主席廖慶松、穆格．迪米爾(Müge DEMIR)、陳翠梅（照片來源：台北電影節）

2018「國際新導演競賽」評審團隊主席邀請到廖慶松外，也請到曾擔任2016台北電影節焦點影人的日本導演濱口竜介，剛以《睡著也好醒來也罷》入圍坎城影展、來自馬來西亞的導演陳翠梅以及鹿特丹影展選片人，並長期關注東南亞文化的穆格．迪米爾(Müge DEMIR)、還有以《台北星期天》獲頒第47屆金馬獎最佳新導演的何蔚庭。

廖慶松說，今年入選電影內涵與深度兼具，議題多元，帶著對不同族群的關照，新導演第一、二部作品就能如此優異，令他自嘆不如。雖是新導演，但技術已相當成熟。

廖接著給予新銳建議，有時候拍片會太專注，因而濃縮或太深入到某一議題，導致電影單一化，希望可以看到更多我們（觀眾）可以感受到的東西，把文化的背景和對人的關懷變成對人生有更多啟發的東西。

最佳電影：《自己的工廠自己救》(The Nothing Factory)



（影片來源：台北電影節）

頒獎典禮上葡萄牙導演沛德羅・皮諾(Pedro PINHO)因故無法出席，由演員暨配樂荷西‧史密斯‧法加斯(José SMITH VARGAS)代領獎座。他感謝評審團認同這部片的冒險與嘗試，也很高興能跟其他優秀的作品一起入選，他將把奬座帶回葡萄牙的里斯本，帶給導演與劇組夥伴一起慶賀。評審團稱許這部作品大膽且具強烈企圖心，敘事完整，以一種平等的視角邀請觀眾如劇中角色搬進入故事，無論理性與感性皆能面面俱到。

評審團特別獎：《騙婚風暴》(The Charmer)



（影片來源：台北電影節）

丹麥電影《騙婚風暴》(The Charmer)，導演米拉德·阿拉米 (Milad ALAMI)不克前來，由演員蘇荷‧瑞加納德(Soho REZANEJAD)代為領取獎座。蘇荷‧瑞加納德表示這個奬對他們而言意義重大，將把奬座帶回國內與劇組分享。評審團認為《騙婚風暴》整體表現平均，看得出是自信之作。雖是新導演但技巧成熟，處理起敏感的移民題材，不致流於渲染、亦不剝削，在編劇和導演都拿捏得恰到好處。

觀眾票選獎：《誰先愛上他的》(Dear Ex)



（影片來源：台北電影節）

截至7月2日為止，由徐譽庭、許智彥執導的《誰先愛上他的》(Dear Ex)擁有最高人氣領先其他11部入圍電影。導演徐譽庭感謝台北電影節與支持的觀眾，也感謝劇組的工作人員，並引用恩師李國修曾說：「不只要把事情做好，而是要把事情做到好。」與所有人分享；許智彥導演亦感謝台北電影節提供了電影人有這麼好的平台。

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