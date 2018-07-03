期交所「2018前瞻新資本市場論壇」 探討資本市場創新發展

國內股市自去年至今創下史上最長萬點行情， 但主要國家貿易政策動向、 全球金融情勢變化及地緣政治風險等不確定因素， 仍將牽動今年全球經濟表現。在全球資本市場競爭態勢下， 臺灣資本市場競爭力如何續航？臺灣期貨交易所 ( 以下簡稱期交所 ) 特與經濟日報於今 (3) 日共同合作舉辦「 2018 前瞻新資本市場 －新金融．新商品．新投資論壇」， 邀請國內外產官學界共同探討在全球金融市場創新與競爭下， 台灣如何掌握經濟新模式，開創新契機。

金管會主委顧立雄擔任貴賓致詞時表示，金管會於 6 月提出「 金融發展行動方案」，其中在期貨市場的商品多元化方面， 期交所甫於昨日上市布蘭特原油期貨， 為交易人提供更多元交易管道。顧主委強調，「金融發展行動方案」 目的係積極推動多元發展資本市場，將資金導入投資， 推升臺灣經濟競爭力。在該行動方案之證券期貨業方面， 將積極赴海內外宣傳招商，預計 2 年內可新增百檔掛牌標的； 並推動證券市場「逐筆交易制度」提升交易效能與國際接軌； 另期貨市場夜盤交易自去年 5 月 15 日上線以來，今年 1 ∼ 5 月夜盤 占日盤交易比重已達 2 成， 昨日上市之布蘭特原油期貨亦納入夜盤交易， 後續也將進一步擴大夜盤交易適用商品。 另為因應投資人商品多元化需求， 開放權證連結標的連結期交所上市之期貨契約，及推動「 新版公司治理藍圖」 24 項具體措施，形塑公司治理文化， 並增加證券商整併誘因，擴大券商規模。

期交所劉連煜董事長於開幕致詞及與談時表示， 期貨市場為資本市場重要的一環，包括日本交易所 (JPX) 、 香港交易所 (HKEx) 及期交所 2017 年股權類期貨市場占現貨 市場交易名目金額之比重，分別為 1.8 倍、 5.4 倍及 5.7 倍。 顯見期貨市場扮演集中市場避險重要角色。

劉董事長進一步表示，資本市場國際化、 產品多樣化是交易所重要目標，近期 WFE 及 IOSCO 等多場國際 會議，各國交易所討論焦點多圍繞在 Fintech 、區塊鏈、 交易所及結算機構之風險管理與網路安全等議題； 在交易所的國際合作方面，近幾年來全球交易所發展多採取持股、 併購或以跨國合作方式擴張，期交所雖然為區域性交易所， 但亦致力於提供交易人一站式 (one stop shopping) 的服務， 例如期交所以國際合作方式陸續取得日本交易所 (JPX) 、 印度國家證券交易所 (NSE) 、芝加哥商業交易所 (CME) 及洲 際交易所 (ICE) 等授權國外股價指數及布蘭特原油等商品， 並與標普道瓊斯指數公司（ S&P Dow Jones Indices ）合作編製人民幣指數。

期交所除國內股價指數類商品、 匯率類商品及國外股價指數類商品之「三足鼎立」 商品發展策略之外，亦擘劃第四大支柱「商品類」期貨，並於 7 月 2 日推出以新臺幣計價之布蘭特原油期貨新商品， 為臺灣期貨市場首檔能源類商品， 提供國內交易人有效方便的避險管道。 且布蘭特原油具高知名度與代表性， 國際間原油貿易約有三分之二以該指標作為定價基礎。

另外資參與期貨市場之交易量比重截至今年 5 月已達 18.8% ， 若加計境內外資自營商之交易量則比重高達 36.55% ， 創下歷史新高。期交所將持續推出符合外資需求的商品、 增加商品納入夜盤交易、申請為歐盟歐洲市場管理機構 (ESMA) 認可的集中結算機構 (QCCP) ， 並擴大海外銷售宣傳臺灣期貨市場資訊行情， 以進一步吸引外資參與臺灣期貨市場。

論壇特別邀請洲際新加坡期貨交易所總裁兼營運長 Lucas Schmeddes 與期交所副總經理林志成就「 掌握全球能源交易契機」進行對談， 就布蘭特原油指標性及效益方面，共同探討能源投資新趨勢。 另外安排「前瞻資本市場新趨勢」之主題座談，就提昇國際地位、 招商對策、吸引外資、新創事業掛牌及資本市場變革等議題， 由中信金融管理學院金融管理研究所所長陳錦稷主持， 並邀請臺灣期貨交易所董事長劉連煜、 臺灣證券交易所總經理簡立忠， 以及交通大學財務金融研究所教授葉銀華等人與談。