期交所「2018前瞻新資本市場論壇」 探討資本市場創新發展

國內股市自去年至今創下史上最長萬點行情，但主要國家貿易政策動向、全球金融情勢變化及地緣政治風險等不確定因素，仍將牽動今年全球經濟表現。在全球資本市場競爭態勢下，臺灣資本市場競爭力如何續航？臺灣期貨交易所(以下簡稱期交所)特與經濟日報於今(3)日共同合作舉辦「2018前瞻新資本市場－新金融．新商品．新投資論壇」，邀請國內外產官學界共同探討在全球金融市場創新與競爭下，台灣如何掌握經濟新模式，開創新契機。
金管會主委顧立雄擔任貴賓致詞時表示，金管會於6月提出「金融發展行動方案」，其中在期貨市場的商品多元化方面，期交所甫於昨日上市布蘭特原油期貨，為交易人提供更多元交易管道。顧主委強調，「金融發展行動方案」目的係積極推動多元發展資本市場，將資金導入投資，推升臺灣經濟競爭力。在該行動方案之證券期貨業方面，將積極赴海內外宣傳招商，預計2年內可新增百檔掛牌標的；並推動證券市場「逐筆交易制度」提升交易效能與國際接軌；另期貨市場夜盤交易自去年5月15日上線以來，今年1∼5月夜盤占日盤交易比重已達2成，昨日上市之布蘭特原油期貨亦納入夜盤交易，後續也將進一步擴大夜盤交易適用商品。另為因應投資人商品多元化需求，開放權證連結標的連結期交所上市之期貨契約，及推動「新版公司治理藍圖」24項具體措施，形塑公司治理文化，並增加證券商整併誘因，擴大券商規模。
期交所劉連煜董事長於開幕致詞及與談時表示，期貨市場為資本市場重要的一環，包括日本交易所(JPX)、香港交易所(HKEx)及期交所2017年股權類期貨市場占現貨市場交易名目金額之比重，分別為1.8倍、5.4倍及5.7倍。顯見期貨市場扮演集中市場避險重要角色。
劉董事長進一步表示，資本市場國際化、產品多樣化是交易所重要目標，近期WFE及IOSCO等多場國際會議，各國交易所討論焦點多圍繞在Fintech、區塊鏈、交易所及結算機構之風險管理與網路安全等議題；在交易所的國際合作方面，近幾年來全球交易所發展多採取持股、併購或以跨國合作方式擴張，期交所雖然為區域性交易所，但亦致力於提供交易人一站式(one stop shopping)的服務，例如期交所以國際合作方式陸續取得日本交易所(JPX)、印度國家證券交易所(NSE)、芝加哥商業交易所(CME)及洲際交易所(ICE)等授權國外股價指數及布蘭特原油等商品，並與標普道瓊斯指數公司（S&P Dow Jones Indices）合作編製人民幣指數。
期交所除國內股價指數類商品、匯率類商品及國外股價指數類商品之「三足鼎立」商品發展策略之外，亦擘劃第四大支柱「商品類」期貨，並於7月2日推出以新臺幣計價之布蘭特原油期貨新商品，為臺灣期貨市場首檔能源類商品，提供國內交易人有效方便的避險管道。且布蘭特原油具高知名度與代表性，國際間原油貿易約有三分之二以該指標作為定價基礎。
另外資參與期貨市場之交易量比重截至今年5月已達18.8%，若加計境內外資自營商之交易量則比重高達36.55%，創下歷史新高。期交所將持續推出符合外資需求的商品、增加商品納入夜盤交易、申請為歐盟歐洲市場管理機構(ESMA)認可的集中結算機構(QCCP)，並擴大海外銷售宣傳臺灣期貨市場資訊行情，以進一步吸引外資參與臺灣期貨市場。
論壇特別邀請洲際新加坡期貨交易所總裁兼營運長Lucas Schmeddes與期交所副總經理林志成就「掌握全球能源交易契機」進行對談，就布蘭特原油指標性及效益方面，共同探討能源投資新趨勢。另外安排「前瞻資本市場新趨勢」之主題座談，就提昇國際地位、招商對策、吸引外資、新創事業掛牌及資本市場變革等議題，由中信金融管理學院金融管理研究所所長陳錦稷主持，並邀請臺灣期貨交易所董事長劉連煜、臺灣證券交易所總經理簡立忠，以及交通大學財務金融研究所教授葉銀華等人與談。
近年因應金融市場結合科技創新與朝向綠色金融發展，資本市場跟進投資，論壇亦安排永豐金控首席經濟學家黃蔭基、台北富邦銀行總經理程耀輝、與元大投信總經理劉宗聖，以各自專長分別剖析綠色金融投資策略、金融區塊鏈未來應用、與國際變動局勢之投資策略，分享經驗。