中華電信、華碩聯手推出獨家ASUS ZenFone Live 

因應第三代行動通信業務特許執照將於107年12月31日依法屆 期，為響應政府政策，便利更多3G客戶順利移轉4G，今(3) 日中華電信攜手華碩宣布，獨家推出ASUS ZenFone Live (L1)，搭配全新「3G升4G 0元購機方案」，每月只要199元，手機免費帶回家， 還可同享較原3G資費共約4倍價值的優惠， 且含免費上網量1GB，無縫接軌享受全新4G行動生活！此外， 107年8月31日前申辦，還可享受「Soluto™ 快樂技術專家」首月免月租優惠， 讓客戶享受24小時線上專業諮詢服務， 還有機會抽中電動自行車與導航車機。3G升級4G的最佳首選， 就是中華電信。

中華電信行動通信分公司胡學海副總經理表示：「 中華電信積極響應政府政策，自推動3G升級4G以來， 已成功推動180萬3G客戶升級轉換為行動寬頻服務契約。 中華電信秉持提供客戶最優質服務的信念， 今天很高興攜手華碩宣布ASUS ZenFone Live (L1)在中華電信獨家開賣，搭配『3G升4G 0元購機方案』，原本月繳183元的3G客戶， 現在每月只要多付16元，全新ASUS ZenFone Live (L1) 0元帶回家，創造全新的4G行動生活體驗。」

華碩電腦林宗樑全球副總裁表示：「華碩致力推出多元手機， 滿足消費者不同的需求， ASUS ZenFone Live (L1)，提供輕量級APP，可持續更新軟體最新版本， 日後不會因為手機版本變舊，造成手機使用不順；更配備5. 5吋18:9的大螢幕及金屬質感機身，優雅時尚外型， 令人愛不釋手。除了美型，還搭配3000mAh長效電池、 支援快速臉部解鎖，無論是內在或外在，ZenFone Live (L1)讓全家人輕鬆快速升級行動智慧生活， 成為大家的生活好夥伴。同時，此款新機價格也超有競爭力， 獨家搭配中華電信的3G升4G 0元購機資費方案，提供客戶超高CP值的絕佳享受。」

中華電信觀察到，3G客戶高達9成以上，主要是使用純語音通話。 為提供客戶更優質與划算的服務，中華電信全新的「3G升4G 0元購機方案」，共有199元、399元、 599元三種資費級距選擇，提供客戶優於原3G資費之網內、 網外、市話分鐘數，更加碼提供網內、 外簡訊以及贈送行動上網量等優惠。以月付199元為例， 搭配36個月租期，獨家新機ASUS ZenFone Live (L1)只要0元，還享網內通話40分鐘、 網外及市話通話各25分鐘、簡訊網內外各50則， 以及國內行動上網1GB的免費流量，讓客戶享受玩臉書、 傳line長輩圖，體驗4G行動上網樂趣。

此外，自即日起至107年8月31日止，中華電信貼心再送「 Soluto™快樂技術專家」服務，首月免月租， 讓家中長輩立即享有一鍵即通的24小時線上專業諮詢服務， 並大方準備優質抽獎好禮，申辦「3G升4G 0元購機方案」，就有機會抽中e-moving電動自行車( 共12台、每台價值37,800元)，以及多媒體聯網導航車機( 共36台、每台價值23,000元)，讓客戶輕鬆升級4G。