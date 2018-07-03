新北市中和區樂齡學習中心  「回顧長者生命史」成果發表

新北市中和區樂齡學習中心今(3) 日上午於復興國小舉行拓點課程─「回顧長者生命史」成果發表， 為一年來的長者生命史課程做了完美的總結。課程中透過傾聽、 回應、整理及專業引導，協助長者正向看待其生命歷程， 使長者肯定自我並提升晚年生活價值感。

副局長黃靜怡表示，新北市推動高齡人口「在地就養，健康樂活」 政策，除了補校、社區大學、 社區多功能學習中心等終身學習機構外， 也積極成立樂齡學習中心推動高齡教育，已目前達「區區有樂齡」 之目標，並持續拓點， 透過增加學習據點讓長者更便利取得學習資源，期許長者不論年齡， 都要勇敢地追夢，實踐「推動活躍老化、長者在地樂活」 之發展願景。

今天活動中和區樂齡學習中心志工班與手語班表演了「 煙花三月看見臺灣」，並撥放一年來的活動紀錄影片， 敘說長者們一路走來的勇氣與智慧。在林秀敏老師的引導下， 長者與學童面對面敘說兒時求學經驗和生活情境， 再次發現自己的人生精華、生命亮點；有長者表示：「年事已高， 還有這樣的機會踏進校園，和孩童分享自己的求學經驗， 真是完成了一項不可能的任務」，展現出「擁抱希望、就有力量」 的信念！

長者生命紀錄史自開辦至今已邁入第3年，在退休丁澤民校長、 林木城校長及謝森儒、連顯達里長的協助下， 聚集高齡長者從初階班進展到進階班，進階班每月1次的課程， 延續支持系統和生命情誼，除了以義賣方式籌募行善基金， 將善款貢獻給偏鄉小學、社區弱勢家庭，以及新設初階班所需之外， 今年更做了創新的嘗試─進入小學， 與孩童面對面分享久遠記憶的童年生活。

新北市教育局表示，本次課程共20名長者參加， 年齡從70歲到99歲都有，充分展現學習不分年齡， 活到老更要學到老的精神； 這次讓長者進入校園講述自己的生命故事， 讓孩子體會到不同年代的辛苦，更能珍惜現在的資源， 也讓長者勇於實現心中的願望，除了肯定其將自我生命價值外， 也激發其社會奉獻服務之熱忱，成為大家學習的楷模。