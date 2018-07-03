中華電信板橋雲端資料中心榮獲2018 APIGBA Awards大賽雙料大獎

中華電信響應政府「綠能建設」的策略， 今年獲得綠電認購量電信業最多、太陽能自建容量規模第一、 待建電廠容量第一等優異成績。6/28亞太地區智慧綠建築聯盟( APIBA)更宣布，中華電信板橋雲端資料中心榮獲「 2018第二屆亞太地區優良智慧綠建築暨系統產品獎」的「 系統產品類金獎」與「設計類銀獎」雙料大獎， 是參賽者中唯一同時獲雙獎殊榮之公司， 肯定中華電信在環境永續的堅持與努力。

「2018第二屆亞太地區優良智慧綠建築暨系統產品獎」 是由亞太地區智慧綠建築聯盟(APIGBA)主辦， 一方面鼓勵亞太區優質的智慧綠建築暨系統產品， 透過嚴謹的評選活動，選拔出優秀產品， 做為智慧建築產業的楷模與學習對象。 另一方面透過於韓國首爾舉辦的評選活動， 使亞太區優良智慧綠建築及智慧綠色系統產品能更快速地邁向世界舞 台。 中華電信板橋雲端資料中心IDC系統產品智慧家庭與建築平台代表 國家出國比賽，提高國際能見度。

中華電信板橋雲端資料中心為國內外企業提供台灣與亞太地區最穩定 、最快速與最高品質的資通訊服務，是全台第一、 更是大中華區第一座符合「TIA-942 Rated4認證」的國際級IDC資料中心， 結合中華電信自主開發之「智慧能源管理雲端平台」，依循「The Green Grid」聯盟機房量測基準，達到PUE 1.5以下的高能源效率，通過美國綠建築協會LEED黃金認證， 徹底實踐綠色建築的精神。

中華電信板橋雲端資料中心採用中華電信自主研發的整合式「 智慧家庭與建築平台」，此次亦榮獲「系統產品類-金獎」的肯定， 內容主要包含「智慧建築平台」、「智慧家庭服務」與「 設施物業管理」， 集中監控納管本園區中相關的子系統並輔以智慧化的連動， 現場的管理員及使用者能夠藉此系統達到集中監控、 自動化等便利使用，以符合現代智慧化建築之潮流，達到「安全、 健康、便利、舒適、節能、永續」之目標。