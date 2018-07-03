《紙的進化論》年度特展　邀您悠遊奇幻想像

▲康雅筑作品《未來的形狀》，將紙化為雲朵表達對未來的殷殷期待。

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）上週六(6月30日)熱鬧開展的「紙的進化論」特展，首日就破千人參觀！主辦單位表示，深受大朋友跟小朋友喜愛的〈紙林紙海〉(下圖) 是 Fenko Catalysis Chamber 鳳嬌催化室，以細薄特種紙製作，邀請大家來參加一場「紙體驗」。

在《紙林紙海》，民眾可穿梭從天而降的紙林，暢遊於起伏的紙浪中，深刻地用「身體」感受團隊對於紙和纖維的各種想像，與實驗精神。

▲Fenko Catalysis Chamber 鳳嬌催化室製作的《紙林紙海》

▲王鼎瞱作品《光，灑落於紙》。宜蘭文化局提供

而王鼎瞱藉由《光，灑落於紙》的迷宮設計(上圖)，帶領民眾在迷路時，巧遇承載人類重要時刻的紙張、材質演進及各種未來想像，帶出知識學習的趣味。

瑞士藝術家Zimoun，則在挑高的倉庫中以棉球動力裝置敲打180個紙箱(下圖)，迴盪的聲響彷彿無形的膜，隔離了現實，形成另一個空間。

▲瑞士藝術家Zimoun的作品，帶來又看又聽的身體感知大啟發。翻攝《紙的進化論》臉書粉絲專頁

普普通通的一張紙，卻已經歷將近兩千年的進化，您能想像它有多少可能性嗎？宜蘭縣政府文化局以「紙的進化就是想像的進化」為主軸，在暑假期間6月30日至8月12日，於中興文創園區有料倉庫，舉辦這項《紙的進化論》特展。

此項特展除了呼應中興紙廠倉庫的重生轉化，更結合知識、藝術創意與想像力，透過三大主題展區與活動工作坊，讓民眾用「身體」探索紙的各式呈現，進入紙的想像進化之旅！

乘載著百年製紙興衰的中興紙廠，曾是台灣規模最大、東南亞產量第一的造紙工廠。歇息十三年的廠區經宜蘭縣政府接手再造，不但開啟了老廠房重生運用的契機，也讓原始純粹的倉庫轉化為文創場域，更成為人才孵育與藝術創作的展演場。

宜蘭縣政府文化局長李志勇表示，中興文創園區正緊鑼密鼓，進行下一階段修復工程，第2、3期建物預計於民國109年完工。屆時也將規劃出藝術育成、表演育成等空間，並邀請優秀廠商進駐經營，除藉此培養文化與藝術各領域的新生代，更期待能吸引宜蘭優秀子弟回鄉，並留下更多人才常駐宜蘭，凝聚匯集在地的創意能量。

興建於戰後時期曾是存放漿料的15、16倉庫，現成為多功能展演空間的有料倉庫，此次縣府文化局以紙廠老空間的轉化，連結出紙的進化之旅，特別規劃《紙的進化論》特展，分為「紙的知識考PAPER KNOWLEDGE」、「紙的創意學 PAPER CREATIVITY」、「紙的自由式PAPER FREES YOUR MIND」三大主題區。

此外，展區中還展示了海報、書籍設計、包裝設計等各式紙材，在設計師的巧思下豐富呈現不同面貌，讓民眾感受紙為生活帶來的設計趣。

除三大展區外，活動還包含了適合祖孫攜手探索的剪紙課程、最受親子歡迎的DIY七彩風車、回收紙製燈籠、摺紙衛星，以及文青專屬的瑜伽畫畫、Retro Jam報紙印製等六大主題工作坊。

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中興文創園區官方網站 https://chccp.e-land.gov.tw/

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