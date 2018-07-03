公共政策平台擴大參與  新住民也能提案  

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為利民眾參與公共政策，國家發展委員會7月2日表示，將擴大公共政策網路參與平台參與對象，凡持有我國居留證的外籍人士皆可透過平台提供建言，民眾提議或附議也不需局限於臉書、Yahoo或Google，今日起只要有e-mail即可登錄進行附議。

為因應台灣少子化，行政院日前規劃每月發放6000至1萬元準公共化托育補助，給保姆或托育中心。有民眾在公共政策網路參與平台提案，建議將補助發給家長，此提案獲得13535個附議，爾後衛福部呈報行政院長賴清德，決定簡化程序，將每月補助直接交給家長。

公共政策網路參與平台於2015年9月上線，民眾可透過平台的「提點子」就關注的議題提出建議，提案若在60天內獲得5000份附議數，主管機關將必須在2個月內針對提案進行回應及採用情形，並公佈於平台上。

本次國發會為增加民眾參與，做出4大修正：

一、擴大平台參與對象。除現行國人可進行提議附議外，凡持有我國居留證的新住民也可透過公共政策提供創意見解或政策建言。

二、增加帳號登錄彈性。民眾可自設慣用電子郵件進行提議附議，不再侷限於以FB、YAHOO或GOOGLE多元帳號(Open ID)進行登錄。

三、簡化提議附議驗證流程。透過手機及電子郵件一次性驗證方式，讓後續提議或附議作業更順暢。

四、調整專區查詢畫面。議題搜尋更容易，並集中呈現提點子統計數據，讓附議、成案狀態一目瞭然，可以更快掌握提點子動態。