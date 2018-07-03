美麗信花園酒店  澎湖盛宴生蠔無限吃

嗜鮮饕客絕對會失控的特鮮盛宴即將開始！美麗信雨林餐廳即將推出【澎湖特鮮盛宴】美食活動，將澎湖海鮮、當地特產美食澎派上桌，假日還有現開現吃生蠔無限享用！

美麗信花園酒店一樓雨林餐廳於7月1日(日)至8月31日(五)推出【澎湖特鮮盛宴】美食活動，平日午間每人NT$780+10%、平日晚間每人NT$880+10%；假日午間每人NT$880+10%、假日晚間每人NT$980+10%，活動期間現場加價NT$99，即可享『啤酒晶凍醬燒鮑魚』乙份！

此外用餐輕鬆填寫電子問券就有機會抱走《澎湖空運海鮮禮盒(價值NT$2,000)》、《Paul Smith精品太陽眼鏡(價值NT$12,500)》及《澎湖雙人三天兩夜潮間帶生態之旅(價值NT$19,950)》，主廚用精巧手藝打造澎湖特鮮盛宴，讓您彷彿穿梭在澎湖大街小巷，感受澎湖獨有的特鮮美味與風情！

澎湖誘人風味美食，肥美生蠔無限吃˙

美麗信雨林餐廳澎湖特鮮盛宴誘人登場，以超豐盛當地食材擄獲老饕們的胃！【西嶼花菜干炒海麗魚片】，花菜干為澎湖當地的特色之一，採用日光鹽曬進行醃漬，微鹹的花菜干比新鮮花椰菜更多了一份濃縮的日光風味，再搭配澎湖當地Q彈曼波魚與澎湖特產的鮮嫩海鱺魚進行翻炒，並加入宮保添香而成這道台式香辣風味料理；【石鮔干燉軟排】，將獨具有澎湖地方特色，俗稱石鮔的小章魚干加上豬軟骨排，長時間滷製4~5小時，使軟骨軟嫩飄香，煮透的石鮔干送入口中仍富有Q彈口感，成為一道富有濃郁海鮮鮮甜味道的海陸結合創意料理；

【風茹草清燉牛肉鍋】，將具有健胃、消暑、利尿的澎湖當地特產風茹草結合特選牛骨和牛腩，以清燉的經典手法長時間熬製至牛肉肉質軟嫩，整體口味淡雅、清爽又養生，非常適合炎炎夏日來品嘗；【金龜島酸辣溜珠螺】，採用澎湖當地特產珠螺作為主角，料理時需將一顆顆螺珠分離，是一道作工繁雜的當地美味，再搭配主廚自製酸辣醬調味，整道佳餚Q彈鮮脆、清爽嗆辣，成為非常適合酷夏的開胃前菜！【香芒啤酒海香菇沙拉】將澎湖俗稱海香菇的花枝皮進行發泡處理，海香菇的爽脆口感搭上各式鮮活海鮮，淋上主廚以啤酒、新鮮芒果調成的特色醬汁，整道料理不僅馥郁海味並帶有芒果清香與啤酒麥香，彼此交融出爽脆不膩的新滋味讓人一口接著一口愛不釋口！

【仙人掌雞肉濃湯】，以西式濃湯的料理手法，加入仙人掌、蘆薈、南瓜三種養生食材，再搭上雞蓉成為一道兼具美味與營養，完美擄獲大人小孩歡心的迷人湯品，另計有【澎湖火燒蝦鮭魚炒飯】、【澎湖現蒸戴帽石斑魚】、【東海芥末河豚皮】、【清蒸蒜香澎湖扁蟹】、【澎湖黑糖醬燒啤酒雞】、【澎湖海膽雞卵燒】等精采豐富料理呈現於餐檯上；此外還有僅在假日晚間獨享以日式BBQ味噌醬爐烤金黃的【B.B.Q白金土魠魚】與澎湖現流鹽海鹽分豐厚、口感爽脆馥郁濃濃海味與鮮甜味的【澎湖生蠔】，澎湖新鮮直送、現開現吃無限享用！

訂位專線：(02)7702-8800分機2311。