防範狂犬病  暑期戶外活動勿觸野生動物

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）疾病管制署今（3）日發布新聞稿，提醒國人暑期登山、郊遊時，除應防蚊蟲及蛇類外，也要避免接觸、逗弄及捕捉野生動物（包括蝙蝠），防範狂犬病風險。

據農委會監測資料，國內今年迄今動物狂犬病陽性案件數共51件，較去年同期34件明顯增加。通報案例皆為鼬獾，分布縣市為花蓮縣18例、南投縣14例、臺南市5例，臺中市、嘉義縣、屏東縣及臺東縣各3例，雲林縣及高雄市各1例。其中6件遭鼬獾咬傷者均已接受治療並接種疫苗，無人發病。

疾管署表示，狂犬病是由狂犬病病毒引起的急性腦脊髓炎，潛伏期約1至3個月，感染初期會有發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛及咬傷部位異樣感等症狀，數天後出現興奮及恐懼現象，然後麻痺、吞嚥困難，咽喉部痙攣，並引起恐水現象（又稱恐水症），隨後會發生精神錯亂及抽搐等情況，死亡率接近100%。

若能在遭動物咬傷後及時就醫，並接受狂犬病預防接種，可有效阻斷發病。疾管署呼籲民眾如不慎遭野生動物或流浪犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，儘速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院」就醫。

相關資訊可至疾管署網站或撥打免費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。