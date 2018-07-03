印度華語教師來台訓練   體驗中華文化盼學正體字 

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為促進印度與台灣華語文教學的相互交流，教育部首次辦理印度華語教師研習班，來自印度各大學的10位印度華語老師將在國立台北教育大學進行為期2周的華語文教學訓練，今（03）日舉行開訓典禮，學員們表示希望能學習正體字，了解中華文化。

華語已成為新世紀的強勢語言，華語在印度逐漸成為大學生選修的熱門外語之一，印度政府更將華語列入語言課綱的外語選修項目。

而我國由於保留傳統正體中文字，加上優質華語教材，是推動華語文教育的一大優勢。

根據《中央社》報導，10位獲選的印度華語老師來自印度各城邦大學及中小學，赴台前與駐印度代表田中光進行對話。

尼赫魯大學中國與東南亞研究中心助理教授高適（Kaushal Kishore Chandel）表示，印度的華語教材由於年代悠久，內容過於老舊需要更新，各大學的華語教師都在尋找更合適並符合現代的教材。

本次暑期課程內容特別針對印度華語教師們設計，兼具理論與實務，內容豐富而多元，包含華語教學師培課程，如華語語音學、漢字結構分析等 、文化體驗課程如三峽藍染鶯歌陶瓷等，及文化參訪行程等，期待透過課程推廣台灣華語文駕馭的優勢及特色。

本次赴台上課的印度華語教師也將獲得一份台灣編寫的華語文教材，待印度華語教師返國後能有效運用於華語教學課堂活動，提高印度學生來台學習華語動機，亦希望未來能與印度在華語教學、認證、師資及教材等方面擴大合作。

10位獲選的印度華語老師來自印度各城邦大學及中小學，赴台前與駐印度代表田中光進行對話。（中央社）

10位獲選的印度華語老師來自印度各城邦大學及中小學，赴台前與駐印度代表田中光進行對話。（中央社）​