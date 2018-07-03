「連珠炮」談金融創新　聽眾驚呆了

（台灣英文新聞／宇妍 台北採訪報導）很多人應該都聽過，投信廣告最後一段提醒投資風險的廣告台詞：「投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。」而且通常這段話是用極快速度唸完，有如連珠炮。

沒想到在一般會議場合，也能聽到「連珠炮」般的演說。 小編真的覺得大開眼界。

知名消費者生活型態研究顧問「東方線上消費者研究集團」，6月29 日與日經 BP顧問公司 (Nikkei BP Consulting)，以及《經理人月刊》共同舉辦「Brand Asia亞洲影響力品牌調查」發表會。發表會中邀請3家入榜企業代表分享經驗。

其中第一位上台的中國信託數位營運處處長何慶媛，一開口就讓小編驚呆了：她說話的速度就像金管會要求的投資廣告警語般，以連珠炮方式放送。

何慶媛向當天在場所有來賓解釋說，因為主辦單位希望她講10分鐘就好，而她想要分享的內容太多，不得已只好加快速度。

當然更值得注意的是，何慶媛認為金融創新必須以客戶為中心，擔任數位種子的人員，不能躲在辦公室冷氣房裡，因為大家面對的競爭者不只在台灣，而是要面對全世界。何慶媛本人，就非常樂於跟外界分享中國信託的創新經驗。

根據中國信託網站資訊，何慶媛在中信服務資歷逾10年，過去帶領財富管理屢創業績高峰。近年她身負數位金融發展重責，管理自動化通路及數位創新業務。不但ATM跨行交易市占率第一，更首創指靜脈生物辨識ATM、台外幣兌換機等多項創新業務。

另外在AR應用發展，更獲得專利肯定。她曾於2017年9月，代表台灣參加世界資訊科技大會（WCIT )展示金融創新實力，獲得政府官員及媒體讚揚。

何慶媛到底怎麼說的？她又分享了哪些關於金融創新的密技。請看以下這段影片：

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