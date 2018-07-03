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2018 Art Formosa 國際藝術博覽會　七月誠品行旅登場

現場展出70間藝廊的代表作品並有4場藝文論壇

By 劉怡均,台灣英文新聞－編輯
2018/07/03 16:58

今年的Art Formosa將在誠品行旅及松山文創展開！（照片來源：Art Formosa 2018）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）2018 Art Formosa 國際藝術博覽會 由 Art Formosa 福爾摩沙國際藝術博覽會 和 ART KAOHSIUNG 高雄藝術博覽會主辦，將於7月13日到15日在松山文創園區及台北誠品行旅展開，期間邀請到許多國內外藝廊參展，並舉辦多場藝術論壇

Art Formosa 福爾摩沙國際藝術博覽會的前身為 Formosa Art Show 福爾摩沙藝術博覽會，自2015年於五星飯店台北寒舍艾美舉辦後，獲得廣大的迴響，其後續經營模式仍以飯店型博覽會為主。今年將在誠品行旅5樓到10樓以及松山文化創意園區2號及3號倉庫售票展出。


2017 Art Formosa 藝術品 （照片來源：台灣英文新聞）

藏家這次可以欣賞到海內外共70間藝廊的代表作品，許多知名藝術家的作品將來台展示，如Michael Craig-MartinIrving Kriesberg、Takanao Kaneko等，國內畫廊來自台北、台中、雲林等，國外藝廊則來自日本、香港、新加坡、菲律賓等，其展品包含繪畫、雕塑、多媒材等各種形式。

藝術論壇將於7月13日誠品行旅16樓舉辦，主講者分別為來自中國的上海廿一當代藝術博覽會創始人包一峰、印尼收藏家Dr. Wiyu Wahono、ART FAIR PHILLIPINES創始人 Trickie C. Lopa 以及One Piece Club日本收藏俱樂部的創辦人石鍋博子，展開馬拉松式的藝術講堂探討亞洲當代藝術。
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