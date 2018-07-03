【死不瞑目】「小燈泡」案二審宣判　法官盼務實建立社會安全網

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）3歲女童「小燈泡」，民國105年3月，在內湖區馬路上突然被持剁骨刀的王姓男子，從後方猛砍頸部，身首異處當場死亡。案件震驚社會。

士林地方法院去年(106年)一審認為王男再犯風險高，但受限聯合國兩公約規定，不得對精神障礙者判死，因此依成年人故意對兒童犯殺人罪，判王男處無期徒刑，褫奪公權終身。

案經上訴，高院今(3)日二審，依殺人罪判處王男無期徒刑、褫奪公權終身，刑後監護5年，全案可上訴。審判長謝靜慧說，希望法務部、警消社福等單位，要務實、踏實的建立社會安全網。

中央社報導，針對「小燈泡」案，台灣高等法院今依故意對兒童犯殺人罪，判處被告王男無期徒刑、褫奪公權終身，刑後施以監護處分5年；謝靜慧宣判完後，向王男及在場媒體說明判決理由近40分鐘。

謝靜慧指出，王男從民國98年開始，工作就不順利，且孤立在家中。而他對自己要如何傳宗接代等問題十分困惱，王男甚至認為父母親不關心他所在意的問題，懷疑自己的父母不是親生父母，而王男在案發前就罹患思覺失調症。

謝靜慧說，雖然王男有兩次被送精神科治療的紀錄，但他的父母缺乏病識感，未注意王男的病情，王男在案發前就有心理缺陷；就本案來說，王男的殺人動機是因思覺失調症產生偏邏輯思考，辨識能力顯著降低，因妄想而堅信殺了女童就可以傳宗接代。

謝靜慧說，王男將來執行刑期，考量他封閉、自卑的心理狀況，屬思覺失調症患者，獄方應持續提供精神自療，不宜把他關在獨居房，這不利王男的病況；將來王男符合假釋的情況下，若要聲請假釋，法務部要參考鑑定團隊做的報告，確認他出獄後的顯著風險有降低。

謝靜慧也說，對被害者家屬而言，要想辦法避免增加他們的壓力，提高他們回到平靜生活的機會。而在警政、社工、衛福、法務部等單位，要好好建立起社會安全網，也要做好橫向聯繫工作，務實、踏實去做，才能降低社會風險。

謝靜慧也對到庭聽判的王男說，要按時吃藥、努力治療。對於判決結果，王男當庭並未多表示意見，只跟法官確認是否被判無期徒刑等。

TVBS新聞網昨(2)日報導，嫌犯王景玉的辯護律師黃致豪，首度現身受訪，對於「小燈泡」的爸爸希望嫌犯判處極刑，同樣身為人父，律師表示他能理解。但他因為替王男辯護，被外界貼上魔鬼代言人的標籤，他認為這是職責所在。此外他也坦言，受到很多恐嚇和騷擾。

對於外界罵聲不斷，甚至接到無數次民眾不理性的恐嚇及騷擾，黃致豪沒有動搖，只希望能替辯護方，爭取應有的刑責。

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