〈黃金比例2〉：大自然的黃金比例螺線

「黃金比例」一詞已經在上一篇用高跟鞋進行說明，然而這樣的黃金比例並不是人類創造的，大自然處處有匠工，有藝術之美供我們參考，存在於鸚鵡螺的「黃金比例螺線」則是人們最為熟悉的曲線。

喜歡到海邊撿貝殼的人一定看過鸚鵡螺，這顆貝殼是最能代表地球上數億年的歷史的活化石。剖開鸚鵡螺後，見圖1，美麗的螺旋曲線令人驚艷、也讓人贊嘆大自然的巧奪天工。從以下鸚鵡螺的剖面圖觀察，這條含有黃金比例的曲線，在大自然中很多地方都會出現，尤其是在貝殼、鍋牛殼等都是依據黃金比例的曲線旋轉所產的線條。

圖1：鸚鵡螺

【大自然中的黃金比例曲線】

圖2：鍋牛殼

圖3：羅馬花椰菜，每一小部份都呈現螺紋狀，以整體來看也呈現一個螺紋狀，神奇的大自然不知道為什麼將此種花椰菜長成螺旋狀，而細部也是螺旋狀。

圖4：熱帶低氣壓

圖5：宇宙

圖6：多葉蘆薈(螺旋蘆薈，學名：Aloe polyphylla)

圖7：松果，將松果反過來看，可以看到黃金比例螺線。松果是裸子植物，所以它的種子是裸露的，並沒有果實包覆，而種子是被鱗盾所包覆。特別的是，松果的鱗盾濕度高的情況下會慢慢閉合，而在乾燥時會慢慢打開，以利種子的飛行。這樣的繁衍方式令人不禁想起「生命會自己找到出路」這句話，大自然真的是充滿了奧妙。

圖8、9、10：向日葵、點狀圖、及其螺線，可以發現向日葵也有黃金比例的螺線。

同時有位藝術家Johned mark做出類似的藝術，旋轉後可以看到不斷綻放的花，參考影片1：

以及也可看到不斷側面沉沒的情形，參考影片2：

看起來彷彿活起來的藝術，同時也是碎形，此內容將在後面提到。

圖11：海馬

圖12：變色龍的尾巴

圖13：大角羊

圖14：蕨類

圖15：蕨類藝術品，從蕨類的各個階段觀察，我們可以看到其捲起來的形狀如同一個螺旋型，亦就是一個大問號，是一個相當可愛的形狀，也意味著旺盛的求知慾，所以在加拿大的聖約翰藝術中心有一位雕塑家吉姆·博伊德作了一個蕨類的藝術品。

圖16、17、18：鳳梨、釋迦、鳳梨釋迦，鳳梨表皮一格一格菱形樣式，若將其線條一一的連結起來，就有一條條美麗的螺旋線，而這樣的線條在釋迦上亦可見。

【黃金比例螺線的畫法】

圖19：直角三角型畫法

圖20：重複多次後構成的螺線

圖21：極座標作圖

圖22：黃金比例長方形繪製黃金比例螺線

圖23：費氏數列(1、1、2、3、5、8、13、21)與黃金比例、黃金比例螺線，費氏數列的數字是邊長，所以可以發現費氏數列與黃金比例與黃金比例螺線有相關，費氏數列與黃金比例相關內容將在之後的文章說明。

【結論】

我們知道自然界有著許多螺線，經本文介紹後可以發現這些螺線其實都隱藏著黃金比例。再一次證實造物主是用數學規則創造世界，同時也驗證物理學家Wingner所提到的：「數學具有不可理喻的有效性」。所以說數學可以學得很有趣、又很有藝術性，故我們應該仔細去尋找數學有趣的地方，就可以發現生活處處都有驚喜。

【圖片來源】

圖1：WIKI ，CC3.0，作者Chris73

圖2：WIKI，CC3.0

圖3：WIKI，CC3.0，作者Quercusrobur

圖4：WIKI共享資源，出自NASA

圖5：WIKI共享資源，出自NASA 及 ESA

圖6：WIKI共享資源

圖7：作者自行拍攝

圖8：WIKI，CC3.0，作者Датотеку послао DieBuche

圖案9、10：WIKI，CC3.0，作者AnonMoos

圖11：WIKI，公共領域

圖12：WIKI，CC3.0，作者Shizhao

圖13：WIKI，CC3.0，Jwanamaker

圖14：WIKI，公共領域

圖15：WIKI，CC3.0，Skeezix1000

圖16、17、18：WIKI，CC3.0