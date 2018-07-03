與民眾一起挽袖掃綠川   移工：「因為這是我們的家」

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）緊鄰台中火車站的新盛綠川原名新盛溪，7月1日當地社區民眾、自治會、移工及新住民朋友在移民署號召下，挽起袖子進行淨川活動，沿著台中市東協廣場進行清掃環境，井然有序的工作分配與路線規劃，為維護台中環境盡一份心力。

發起活動的移民署台中市第一服務站在凈川活動後也對在場的移工進行自我權益宣導，為活動畫下完美句點。

7月1日的淨川活動中，移民署邀請在地樂團「綠柳町樂團」為活動帶來表演，台灣新移民協會為現場民眾帶來婉轉動聽的越南歌曲，在音樂暖身後，社區民眾、移工及新住民拿著塑膠袋開始整理綠川周邊環境。

來台5年的印尼籍Pindy，是一名看護工，她經常號召台中的移工整理綠川附近的環境。她表示，綠川附近的東協廣場是許多移工及新住民假日常去的地方，而且整治後的綠川很美，休息時間與其到處趴趴走，不如幫忙整理環境還來得有意義，今日看到社區民眾、自治會、移工及新住民朋友一起參與移民署所舉辦的淨川活動，感到非常開心與感動。

移民署大隊長紀志憬表示，東協廣場提供移工及新住民友善的休閒空間，周邊環境的維護需要每個人的努力，謝謝移工及新住民朋友熱情的參與淨川活動，同時提醒移工朋友們若需要任何協助，皆可向移民署各縣、市服務站及專勤隊請求協助，避免因不諳法令而誤觸法網。