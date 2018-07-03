台南大億麗緻酒店  鏡面觀禮步道華麗登場

想擁有一場難忘的婚禮？台南大億麗緻酒店為您達成心中憧憬的世紀 婚宴！今日下午於酒店五樓麗緻廳舉辦「星光璀璨婚禮體驗日」，現 場展示宛如星光大道的華麗「鏡面觀禮步道」 還有酒店主廚精心製作「精緻婚宴佳餚」試吃， 並於宴會廳現場佈置可愛浪漫的「Candy Bar」及主題式「花藝佈置」，提供全方位專業婚宴諮詢，包含婚 禮顧問、中西式喜餅試吃、樂團、花藝佈置、婚禮小物、攝影、 新娘婚紗展示、珠寶首飾等數十家婚禮廠商，一次滿足新人對婚宴的 需求，提前感受婚宴熱鬧幸福氛圍。

當日還有長廊「證婚儀式」實境秀、「手工禮服婚紗走秀」及「古禮 訂婚儀式」，讓新人們可以學習觀摩婚宴的各種流程，另有「樂團表 演」及「餐券、住宿券摸彩」活動。準新人如當天或一個月內預訂及 付款年底前宴席，加贈「台南大億麗緻酒店」或「 屏東墾丁悠活渡假村」雙人房住宿券乙張及「婚宴前迎賓雞尾酒會」 優惠。活動當天不少新人詢問及下訂，近百位民眾參加，約成交20 組新人，帶進約千萬元業績，因現場提供「精緻婚宴佳餚試吃」及「 餐券、住宿券摸彩」等多樣活動，讓前來參加的新人及家長直呼好吃 又好玩。

此次活動參展廠商近30家，分別為：SAY YES樂團、福客樂團、每個時刻、時代花苑、福星音響、某時某刻 、莎士比亞、新芙蓉、BEING Spa、雷公影視婚禮記錄、愛情街角、甄愛幸福婚禮/叁陸新秘造 型美學、韋樂.仨樓、鳳盒子Fun box、拉風童玩車、鴻喜婚禮顧問公司、囍婚禮服務團隊APP拍 翻天、花草市集(花藝) 、海馬客整合設計、俄陀聶 花藝、F&S雜貨森林、凱綸指甲莊園、誠翔運通旅行社、大喜、詩 特莉食品股份有限公司、星和診所、郭綜合產後護理中心等。