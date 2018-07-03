威脅更甚假新聞  假影音技術讓「真人說假話」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）網路科技日新月異，普羅大眾日後除了辨別文字新聞的真偽，恐怕連影像都不能輕信。目前已有技術，能讓影片中「真人說假話」，專家憂心，若遭不肖人士利用，恐影響選情，甚至有國安之虞。

這項「deepfake」科技，超出對嘴影片的範疇，而是結合臉部映射技術（facial projection mapping）與人工智能，將演算法、執行指令，特定人士的大量影像與聲音灌入電腦程式，讓程式模仿該人物的面部表情、習慣動作、聲音特質及抑揚頓挫。

若有心影響選情，外國情治單位可能會利用該科技造假，例如讓政治人物在影片中承認收賄、讓官員說出政府打算執行的秘密計畫，更有甚者，也可能模仿北韓或伊朗官員，警告美國將面臨災難禍事。

目前deepfake技術仍有若干缺陷，例如在造假影片中，人物眨眼會顯得較不自然，但隨著科技持續精進，這些缺陷恐怕不日就能修正。

意識到該科技的潛在衝擊，美國國防高等研究計畫署（U.S. Defense Advanced Research Projects Agency）投入了一項四年計畫，欲研發能辨識假影像與影片的技術，目前該計畫已進入第二年。

新罕布夏州達特茅斯學院（Dartmouth College）數位鑑識專家 Hany Farid警告，一旦任何人都能利用科技「讓總統說假話」，「我們就進入了眼見難以為憑的新紀元。」