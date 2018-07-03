〈時評〉評 科技部「半導體射月計畫」

6月28日科技部召開記者會，宣布所謂的「半導體射月計畫」啟動。這個半導體射月計畫的目的何在呢？科技部說是為了要替人工智慧(A I)各方面的應用做準備。

科技部的相關資訊如下：「半導體射月計畫」是科技部推動人工智慧產業供應鏈關鍵技術研發的重點政策，聚焦在智慧終端的前瞻半導體製程與晶片系統研發，技術核心分為4大主軸，包括人工智慧晶片、新興半導體製程、材料與元件技術、下世代記憶體設計與資訊安全、以及前瞻感測元件、電路與系統等。目標是讓台灣的半導體產業可及早做好準備，待關鍵技術具突破性發展或AI終端應用市場趨於成熟之際，預估在2022年台灣將可躍升成為全球AI終端關鍵零組件供應商與人才匯聚地」。

科技部還說，這是從46個團隊之中，選了20個團隊要來好好培養。我努力看了這20個團隊，老實說還真的是有些吃驚，因為這些團隊沒有一個是原來在AI領域有參與的經驗，而是現在因為AI太紅了，主導政府科技資源分配做半導體出身的科技部長陳良基教授，就將計就計，掛著AI的名義，實際在做的是給半導體學界極大的研發資源。

這樣做是對是錯，老實講我也不太敢評論。只是我非常懷疑，張忠謀帶領的台積電公司裡面到底有多少創新、多少的專利，來自與這些原先做半導體領域學者的合作案。這方面過去有許多資料可查，比如說2000年執政8年的扁政府時代，就推了矽導計畫，接下來也有所謂的兩兆雙星，還有花了近千億而失敗告終的Wimax計劃，這些計劃的大錢，使得台灣的電機系所大幅成長，扭曲了整個國家的教育及研發資源，這些政策成效如何？是對是錯？自有公論。

對於參與射月計畫的學者，我個人不認識也沒有什麼意見。然而，我想指出的，射月計劃是一種掛羊頭賣狗肉的行為，而主要責任是在科技部本身，半導體學界借AI名義取得資源。這樣的現象其實不只是在半導體產業。這5年來 (NEP2) 能源國家型計畫的地熱主軸計畫，整個的運作也是這樣的心態。因為在這地熱主軸計畫裡，基本上是掛著「地熱發電」的名義，其實是在宜蘭三星地區以及宜蘭員山地區，做一些探測溫泉資源的工作。

5年下來一事無成，至今竟然連調查探勘的挖井原始資料都以「尚未發表論文」理由拒絕公開。我過去3年也寫了很多的文章批評科技部，包括一篇叫做「三星挖井與浩鼎解盲」(2016年4月17日, 民報)，以及「論文為何會造假 全因學閥經費多」(〈時評〉, 2016年12月17日)，也就不在這裡贅述了。

我還是要強調，AI重要的是軟體，如何應用在各領域，能否成功不是幫助軟體加速的半導體硬體所決定的。如果掛羊頭賣狗肉的風氣不改善的話，那麼期待台灣學界研究創新來帶動經濟，根本是緣木求魚。