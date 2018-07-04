職場人緣、升遷隱形殺手　專家建議避開7種NG動作

（台灣英文新聞／實習編輯蔣佩庭 綜合外電報導）在職場上，你的一個無心小動作，可能會讓看到的同事、客戶給你貼上負面標籤。時代雜誌（TIME）訪問語言專家，列出七種NG行為。若想要在職場上有好人緣，一定要把他記下來！

這裏是專家列出的幾種職場NG行為：

1. 彎腰駝背

肢體語言專家莉莉安格蕾絲（Lillian Glass）表示，長時間坐在辦公桌前，肩膀容易垂下來放鬆，但這可能會傳遞出一個訊息：你不是一個自律、或是一位無精打采的員工，別人因此會有你「工作能力可能不好」的錯覺。

解決方案：當你發現你正維持著一個鬆散的姿勢，你應該要將你的臀部向後移並且身體緊靠椅背，而不是坐的太放鬆或是硬要維持良好姿勢而太僵硬​。

2. 手指玩弄物品或抖腳

你常玩自己的頭髮、桌上的物品或抖腳嗎？這種下意識的行為會散發出一種心不在焉的感覺，你的同事很可能會認為你做事無法專注。

解決方案：維持眼神交流，雙手在可見之處或者傾斜頭部，這些小舉動會讓你看起來更加專注！

3. 緊繃的臉部表情

想像一下你因為看著你的電腦螢幕，而縮小眼睛和皺起眉毛，或許你會認為這樣看起來很專注，但殊不知這會給人一種沮喪或生氣的感覺。

解決方案：你應該有意識的打開你的手掌，放鬆臉部肌肉並且微笑。若這些改變對你來說很費勁，肢體語言專家建議你不如暫時轉換去咖啡店或換個公司沒人在的角落工作。

4. 過於休閒的服飾

你是公司裏所謂的「睡衣人」嗎？雖然現今企業允許休閒穿著上班，以打造愜意職場氣氛，不過不少人卻把輕鬆詮釋的淋漓盡致， 留下「你不是很在乎這份工作」的錯誤印象。

解決辦法：雖然我們處在一個輕鬆的辦公環境，我們還是要避免穿著隨便、骯髒或是不合身的服飾，不要穿人字拖、海灘褲或迷你短褲來上班。

5. 沒有眼神接觸

低頭族帶來的影響比你想像的更大！與人交談時，當你的目光都一直停留在手機螢幕上，或是托腮，除了讓對方感到不受尊重，也會讓你看起來缺乏自信。

解決方案：與人交談或在會議時，手機不要一直拿出來查看，或托腮，盡可能忍住不要做這些動作。若你在等一個重要訊息或電話，可以告知對方接下來你可能需要查看手機確保不漏接。

6. 雙手交叉或二郎腿

在會議中下意識的雙手交叉或是翹二郎腿，或側身，會讓人感覺你心不在焉，因為這樣的姿勢帶有「封閉」的意思。

解決方案：當我們與人交往時，我們應該把我們的身體正對他，以表我們的尊重。

7. 沒有保持適當的距離

許多長年在歐美生活的朋友常有一個共同抱怨：中國或台灣有些人排隊時很喜歡緊貼著你，令人感到受壓迫、威脅、與不適。

專家表示，我們常常忽略其實許多人想要保持一點距離，至於距離或長或短，每個人不盡相同。基本而言，太近不僅會讓別人感到不舒服，還會降低你留給別人的好印象或是傳達觀點的能力。

解決方案：對於測量彼此之間的「安全距離」，我們可以用對方的反應來判斷，若是說話對象沒有一腳跳開代表他並沒有覺得不舒適，此外若身體正對你，意味著他想要更接近你。或者你也可以問朋友或同事他們的意見，是否這樣的距離會讓他們感到不適，藉此做出修正。