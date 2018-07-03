打造專業茶團隊　伂橙尤繹宸的心路歷程（下）

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）「伂橙」公司董事長尤繹宸認為，「21世紀就是茶的世紀！」為了攻下茶市場，尤繹宸針對不同取向客戶訂定不同策略。

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尤補充，為了區隔市場、做出差異化，公司從採購開始就鎖定中高價位的市場，研發出不同茶飲特色與風味，再透過客戶的連鎖系統服務全球逾80%的客群。而飲品中的另一個靈魂角色「糖」，是他的另一項堅持，他只用「炒糖」、「二砂糖」與「蔗糖」。

青年創業家的心路歷程 「辛苦亦是一種肯定」

資訊發達是現代社會的現象，許多年輕人仰賴手機與網路進行聯繫。尤董回憶，剛開始創業時，他是靠掃街、自己推銷與研發，透過不同的歷練培養自己的專業。現在的年輕人怕勞累，猶其是在餐飲業這一行，無論是粉圓機還是泡茶機，每個人只要透過機械按鈕就可以輕鬆完成，這樣的「專業力」實為不足。

尤繹宸指出，年輕人欠缺的還有「溝通」。他說，若要從事推銷的人，少不了要有一幅好口才，所以平常就要多加練習與訓練說話的技巧。

他還建議，除了平常多閱讀專業的書籍與雜誌外，也要少花點時間爬梳社群媒體，而是要多看書、多寫字，提升自己說話的技巧與字正腔圓的發音，更要加深專業知識與領域。

尤董說，年輕的一輩應花多點時間與人接觸，這在各行各業都適用，人不應該閉門造車，甚至是躲在手機螢幕後面就認為這些都是最好的朋友，反而應該要打開視野與人多點接觸與交集。

創業前先問問自己有沒有這三項

尤繹宸毫不諱言的跟記者說，他的父母都是生意人，雖然後來他父親的生意失敗了，但並沒有因此打消他創業的念頭，反而讓他更加努力練就了一身好功夫。他說，他可以在三分鐘內說服客戶購買他的產品。因此，他要告訴想從事這行業的人，應該先想想有沒有「堅持」、「毅力」，對於所要從事的工作，有沒有「專研」。

他表示，他不算是一位成功的創業人士，畢竟每位成功的人都還在學習，因此說穿了，沒有所謂的成功，他們都隨時在精進、挑戰自己的極限。而最重要的事，不要和別人比，只需跟自己比。

在創業歷程中，他沒有大家想像的順遂。尤董回憶，在SARS時期，親人生病住院，那時幾乎是早上管理公司晚上往醫院跑，同時又擔心被SARS病菌感染，「那段時間是最辛苦的，但你還是得撐過去」。

找出團隊核心價值 則事半功倍

尤董表示，身為企業主，要永遠有辦法快速解決問題的本能，這跟「抗壓性」有關。當然，身為主事者對於公司的年度計畫，無論是今年還是未來三、五年，都早已經想好了，無論是在企劃、研發、機器設備的增加等，腦海裡早就有藍圖了，但要知道「計畫永遠趕不上變化」。

尤董還說，員工的向心力非常的重要，唯有透過各項活動如員工旅遊才能把他們凝聚起來，並找出團隊的核心價值，因為是團隊所以不是只有老闆而已，所以他不僅很照顧員工，而他的員工也會跟他分享一些小道消息。

問尤繹宸一路走來覺的辛苦嗎？他表示，辛苦是家常便飯，若能把辛苦當做一種樂趣也不外乎是一種挑戰與肯定。所以他不是那種只是開開會、罵罵人的老闆，而是會親自動手做的務實型老闆。