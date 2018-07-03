對我國有貢獻者歸化困難？  內政部： 10天就行！  

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）內政部昨（02）日表示，「國籍法」2016年修正後，對我國有特殊貢獻者或高級專業人才，歸化時不會喪失原有國籍，且殊勳歸化本就無居留期間限制，整體流程大約10天即可完成，目前已有48位人辦理殊勳歸化，成功歸化的高級專業人才也有50位，而新住民只要合法居留3年，也可辦理歸化，內政部未來也將加強新住民歸化措施的宣導。

日前新北市市長朱立倫重炮抨擊中央法律對新住民政策不友善，對台灣有貢獻人士歸化困難，內政部昨（2）日發佈新聞稿澄清，2016年底「國籍法」修法前，有殊勳者由於需放棄原國籍才能歸化，許多人不願申請，但修正規定後，有殊勳者皆可在不喪失原本國籍的情況下進行歸化，目前已有48位以殊勳歸化者。

內政部也透過各縣市政府了解轄內有特殊貢獻且有歸化意願者，戶政事務所即會同內政部移民署，主動到府服務，協助申請歸化、居留、定居、設立戶籍及請領國民身分證，整體作業流程已簡化大約10天就可完成。

此外，「國籍法」修正後，以科技、經濟、教育、文化藝術、體育及其他領域的高級專業人才歸化者，涵蓋領域廣泛，目前已有50位，如知名旅遊節目主持人吳鳳及一位外籍足球教練，所以優秀運動員申請歸化，並不困難。

內政部進一步指出，外籍配偶申請歸化時，不需財力證明。根據國籍法規定，一般外籍人士歸化需合法居留5年，外籍配偶僅需3年，只要符合資格即可申請歸化，至於離婚或喪偶這，符合一定條件，居留3年後也可歸化。

至於雙重國籍部分，內政部表示，根據海牙國籍法公約，揭示國籍法4大原則為國籍必有原則、國籍單一原則、國籍自由原則、國籍主權原則，其中國籍單一原則，即希望避免雙重國籍所造成權利義務衝突。

內政部強調，考量國家資源有限，對外國人歸化一向以單一國籍為原則，雙重國籍為例外。是否全面開放歸化採雙重國籍政策，涉及國籍政策重大改變，內政部將因應國家社會發展需要，持續檢討研議。