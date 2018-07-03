國際電音派對 UNITE With Tomorrowland　7月台北與比利時同步登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）7月28日台灣電音界盛典 UNITE With Tomorrowland 將在大佳河濱公園跨夜舉行，同步與主辦國比利時及其他6國連線，世界知名DJ及台灣當地DJ都會出席，台灣場由知名車廠Lexus冠名贊助。

Tomorrowland 與 UNITE With Tomorrowland 差別



UNITE With Tomorrow 舞台聲光特效由比利時主場同步控制 （照片來源：時藝多媒體）

有電音界嘉年華之稱的 Tomorrowland，於2005年的比利時開始發跡，本只是一個夜店舉辦的戶外派對，後由於許多知名音樂人加入而知名度大開。其舞台及燈光設計、播放的音樂皆吸引到大批樂迷前來朝聖，規模因而逐漸龐大，並在經由荷蘭著名派對公司ID&T接手之後，開始發展出與其他電子音樂祭不同的風格。

訴求純真、環境保護以及擁抱大自然的 Tomorrowland，許多靈感來自奇幻世界中的花草精靈、仙子等魔幻風格，為了讓樂迷體驗大自然的生活，自2007年加入了露營文化並將活動延長為兩天，且於2008年，參與人口總數達到38萬人次的最高峰，2017年更以「馬戲團」為主題吸引大批人潮。

後期更因為場地與整體規劃的重整改變，以及邀請全球各地的知名表演者，因而湧進了全球來自75個國家的樂迷參與盛會。之後也開始規劃在不同國家舉辦的 UNITE With Tomorrowland 的活動，與主辦國合作同步控制舞台聲光效果演出。

2018 UNITE With Tomorrowland Taiwan



今年Tomorowland主視覺（圖片來源：時藝多媒體）

去年台灣也入選 UNITE With Tomorrowland音樂活動，但因颱風來襲而被迫取消，今年台灣再次入選，為亞洲唯一的入選國，除了主辦國比利時，其他共有6國也一同參與，分別為阿布達比、義大利、黎巴嫩、馬爾他、墨西哥及西班牙。活動當天比利時主舞台將透過衛星連線，同步控制各國的舞台聲光特效，並搭配各國DJ現場播放的混音，讓樂迷一同零時差享受音樂。

活動將於7月28日在台北大佳河濱公園舉辦，主辦單位時藝多媒體邀請到多組國內外知名DJ一同炒熱氣氛，此次的贊助商為知名車廠 Lexus，活動詳情請參考 Tomorrowland 官網 或 粉絲專頁。

2018 UNITE with Tomorrowland 音樂祭官方預告



（影片來源：Tomorrowland）

2017 Tomorrowland 主題「馬戲團」音樂祭在比利時預告



（影片來源：Tomorrowland）