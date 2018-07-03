打造專業茶團隊　伂橙尤繹宸的心路歷程（上）

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）「辛苦是家常便飯，若能把辛苦當做一種樂趣也不外乎是一種挑戰與肯定」，這是「伂橙」公司董事長尤繹宸說的話。從清真食品到FSSC 22000的多項認證，一切都是為了證明公司的專業，因為「21世紀就是茶的世紀！」；他賣的不只是茶原料，還有茶飲品相關的諮詢服務。

專業的配茶師讓客製化的產品「不容易被模仿！」

混在食品展參觀民眾中，穿著一件短袖Polo衫站在櫃位前，一邊招呼前來參觀與試飲的廠商與民眾，一邊回答問題；尤繹宸不是員工，他是「伂橙」公司董事長。

今年53歲的尤繹宸打破老人茶的印象，用創新與自然時尚的概念，要創造出新世紀「茶」的價值，還要讓不同年齡層在「奉茶」的世界中，找到屬於自己的茶飲品。身為茶葉與飲品原物料製造商的公司，伂橙是國際知名連鎖餐飲事業的「幕後英雄」，為國際品牌代工還有流行外帶茶飲通路服務。

尤董告訴記者，歷經28年的經營，公司有逾400項產品，而代工生產的部分則高達上千項，不僅年年帶動了營業額與產品特色的成長，也擴大了公司的規模。

他自信滿滿的說，經過他代工的產品不容易被模仿。尤董說明，客製化的商品之所以不容易被模仿，主要是經過專業的配茶師的調配、烘焙、組合等程序，並找出產品特色，讓產品就算到了銷售端，經過結合後，味道也不會走味，因此透過這樣的程序與製程，保障公司的專業。

研發產品 從各國茶莊園尋覓最佳主角

「訴求非常的清楚」是「伂橙」的產品目的。尤繹宸表示，從前端的採購、世界茶園的契作到最大的品管、整合，一路到銷售端，都是要讓消費者喝出健康、留住飲品入口後的記憶。

尤董告訴記者，他的茶葉是依據不同產地與其特色進行商品研發，從台灣、越南、斯里蘭卡、非洲肯亞，到全球的茶莊園，這些來自不同國家的茶主角都是為了創造與組合不同的產品的「記憶」和「味道」。

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