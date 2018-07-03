無國界記者主席：習當權，全面箝制中國新聞自由

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）曾駐點中國的無國界記者組織主席韓石，近日接受台灣媒體專訪時表示，中國自習近平掌權後，原本尚處於「半開放」的中國新聞自由，緊縮程度更甚以往。

自由時報報導，無國界記者組織（Reporters Without Borders, 法文縮寫RSF）主席韓石（Pierre Haski）曾於2000年至2006年間駐點北京，他指出當時中國雖也有新聞審查，但網路世界至少仍是「半開放空間（semi-free space）」，中國民眾仍能透過若干方法傳遞訊息、討論議題。然而，自習近平上任後，中國新聞環境變得極為艱困。

報導中，韓石以環境議題為例，提到前央視主播柴靜曾自費拍攝霧霾紀錄片《穹頂之下》，吸引逾3,500萬人次點閱。中國當局雖於數日內封殺該片，卻已有逾3億人次觀看。韓石認為，如此規模的閱覽率，絕對能引發關注，讓空汙成為政治議題。

韓石在專訪時感慨地說，他所認識的諸多中國記者，都曾表達盼能「挖掘真相、暴露問題」，但在共產黨政策下無力實現。

他也對台灣新聞自由提出擔憂，強調中國仍直接或間接透過投資等方式影響台灣媒體，期許媒體能以透明、開放的方式反擊體制內的「自我審查」。他強調這是全世界新聞業須共同面對的問題。