研究：咖啡有助延年益壽

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）咖啡愛好者現在更有理由再來一杯了。一項大規模研究發現，喝咖啡有助延年益壽，甚至是一天至少得喝8杯的人。

這項研究共有近50萬（498,134）名年齡介於40至69歲的英國男女參與。他們必須填寫問卷，提供每天咖啡攝取量、運動、其他習慣等資訊，並接受體檢。研究人員指出，多數受試者有喝咖啡的習慣，1/3的人每天2至3杯，更有1萬人每天至少喝8杯咖啡。

經過十年的追蹤，喝咖啡者比不喝咖啡者的死亡率低了10%至15%，無論飲用的是即溶咖啡、低咖啡因咖啡，或研磨咖啡。咖啡攝取量多寡與影響咖啡因代謝的基因變異，對研究結果也無顯著影響。

然而，營養專家表示，這項結果並不意味咖啡就是青春泉源，而是強化了先前證實咖啡對身體有益的研究。

研究主筆人美國國家癌症研究所（JAMA Internal Medicine）科學家Erikka Loftfield表示，本次研究並未釐清咖啡有助延年益壽的真正原因，但她認為咖啡含有逾千種化學成分，包括抗氧化物等，具有保護細胞之功效。其他研究亦指出，若干咖啡成分或有助減少發炎、促進胰島素運作，從而預防糖尿病。

研究結果2日發表於內科醫學期刊（JAMA Internal Medicine）。