移民署尊重新住民母子團聚權   離婚也能留下

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）小惠母親當年自印尼遠嫁來台，最終離婚收場，丈夫離開時帶走家裡所有財產，留下小惠及母親。印尼籍母親透過移民署人員幫助，成功申請取得定居證，之後順利歸化，拿到身份證。

曾有學者投書擔心台灣婚姻移民家庭骨肉分離事件發生，移民署對此在7月2日晚間表示，凡在台灣生育子女的新住民，即使離婚時沒有爭取到未成年親生子女的監護權，都可透過向移民署申請定居證，繼續留在台灣照顧子女，以維護子女最佳利益。

移民署7月2日晚間發佈新聞稿，2007年政府修正入出國及移民法第31條修正條文，放寬離婚後外籍配偶在台居留權益，包括離婚後持有未成年子女監護權，或因家暴判決離婚且有未成年子女的新住民。

在司法實務上，以往家事法官在判決離婚案件的子女監護權時，因考量父母雙方的經濟能力，多將未成年子女監護權判給父親，但近年來，基於兒童權利公約精神，以及子女與母親相處照顧依賴程度，多將監權護判給外籍母親。

即使新住民離婚後因未取得未成年子女監護權，面臨強制出境的情況，為落實保護母子相聚權利，移民署在新住民遭強制出國前，會召開審查會，審查委員會依新住民生育及撫養子女的事實，並根據移民法第31條第4項第5款規定，「因遭到強制出國，對子女將造成重大且難以回復損害之虞」，決議不執行出國處分。

若外籍配偶在離婚後已出境回國，移民署也表示，曾合法居留我國的外籍配偶，並具有撫育子女事實或會面交往者，可向外交部申請核發停留簽證入境後，再向移民署申請居留證，確實保障外籍母親與未成年子女的家庭團聚權。

移民署表示，往後將加強宣導新住民權益資訊，並呼籲遭逢困境的新住民可直接洽詢當地移民署服務站，尋求協助，讓行政機關可幫助解決困擾。