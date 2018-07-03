(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)中國爲了擴大自身政治力量，而假一帶一路經濟援助之名，偷偷在小國埋下破產陷阱，以掠奪重要地政學據點。不過，專家警告，習近平如意算盤，恐怕沒有如此的完美：一帶一路到頭來，可能會讓中國經濟崩潰。

《商業內幕》報導引述中國官方數據，指出和一帶一路相關的支出，在今（2018）年前5個月，比去年同期減少6%，有顯著減少。

對此現象，報導介紹美國戰略與國際研究中心（CSIS）研究員希爾曼（Jonathan Hillman）的説法，表示這很可能象徵中國已經把「最低處的果實」摘完了，因此剩下的投資標的，多半伴隨高風險。此外，希爾曼還指出，斯里蘭卡等國被迫割地的經驗，也讓一些國家擔憂，自己有類似下場。

請參考我們先前報導：中國殖民出奇招 故意讓斯里蘭卡港口蕭條。

希爾曼告訴《商業內幕》，現在馬來西亞、馬爾地夫、巴基斯坦，以及歐洲，都開始出現對一帶一路貸款計劃，感到擔憂的聲音（聯結内為我們先前報導）。美國海軍部部長史賓賽（Richard V. Spencer）甚至直接批評，中國的貸款，根本是「武器化的資本」（weaponizing capital），並坦誠中國的動作，讓他徹夜難眠。

希爾曼分析，中國一帶一路計劃，往往對借錢的小國不利，因爲合約上的費用，都是以他們無法控制的美元或人民幣計價。

不過，學者也指出，一帶一路計劃，其實對中國本身也有巨大風險。

雖然中國往往看準小國破產後，可沒收的各式資源，才決定放款，貌似經過縝密計算，但澳洲智庫學者海爾韋（Herve Lemahieu）在5月告訴《商業內幕》，如果小國付不出錢，而決定宣佈破產的話，中國國内經濟風險可能也會因此提高，打擊中國實體經濟。

希爾曼向《商業內幕》回顧，中國政府其實已經意識到此問題，才會在今年初，拿走部分原本主導一帶一路的中華人民共和國國家發展和改革委員會之權力。

一帶一路狂埋債務陷阱？學者：小心中國經濟動蕩