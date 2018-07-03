期交所2日推首檔原油期貨　「黑色黃金」受矚目

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）臺灣期貨交易所 2 日盛大舉辦 「布蘭特原油期貨上市慶祝典禮」，包括金管會副主委鄭貞茂、 證期局副局長張振山、外交部副總領事回部辦事郭聖明、 洲際新加坡期貨交易所及結算所總裁兼營運長 Lucas Schmeddes 、期貨公會理事長糜以雍、 中華經濟研究院吳中書院長及證券期貨週邊單位、期貨商、 證券商董事長與總經理等近百位貴賓親臨祝賀。

原油俗稱黑色黃金， 其價格波動為多數企業與各國央行所重視，而金管會在期貨市場上也持續鬆綁法規，放寬銀行業、保險業、 投信業及期貨經理事業等法人機構從事期貨交易相關規定， 促使期貨市場蓬勃發展，優化我國金融市場環境。

上市慶祝典禮在知名樂團充滿張力的精彩表演下揭開序幕， 在貴賓以加油槍將象徵「原油」的能量注入儀式台後，「上市成功」 四個字亮起，為布蘭特原油期貨注入源源不絕的成長動能， 慶賀布蘭特原油期貨隆重上市！

金管會鄭副主委致詞時表示，行政院於 6 月 14 日甫通過「 金融發展行動方案」，該方案以金融協助經濟民生發展為出發點。 其中證券期貨業部分重點之一為「擴大金融創新，促進商品多元化」 ，期交所今日上市布蘭特原油期貨， 並同步將布蘭特原油期貨及黃金類商品納入夜盤交易商品， 加上今年初推出英鎊兌美元與澳幣兌美元匯率期貨， 對期交所積極任事且迅速回應「金融發展行動方案」， 給予高度肯定。

期交所董事長劉連煜致詞時表示，期交所過去立穩「三足鼎立」 商品發展策略，在既有商品－國內股價指數類商品之外， 持續發展匯率類及國外股價指數類等二大類商品， 今年則是積極擘劃第四大支柱「商品類」期貨， 而今日推出布蘭特原油期貨，實為劃時代之里程碑！ 在國際期貨市場上，能源類衍生性商品係位居第 5 大之標的資產類別 ，而在能源類衍生性商品中，又以原油期貨交易最為活絡。

他指出，原油為經濟發展重要資源，由石油衍生之相關產品及油價， 均與民眾生活息息相關，期交所２日所推出原油期貨之標的布蘭特原油，國人對此並不陌生， 因其為國內汽、柴油價格調整之重要參考指標之一， 且國人複委託交易之國外期貨商品，原油期貨為交易量第 3 大， 顯見國人對於原油期貨具有一定之交易需求。 期交所在取得全球知名的洲際交易所布蘭特指數授權後， 於今日上市「在地化」的布蘭特原油期貨，採新臺幣計價， 交易人無需換匯， 即可直接利用國內期貨下單管道參與原油期貨交易，免除匯率風險， 且此新商品為幾近全天候交易，配合國際原油波動時段， 可深化台灣資本市場與國際金融脈動的連結。

洲際新加坡期貨交易所及結算所總裁兼營運長 Lucas Schmeddes 致詞時表示，原油為非常重要之商品， 有眾多之因素會影響原油供應， 而這些因素將會對原油價格造成重大波動， 企業或投資人在面對這些價格波動該如何因應 ? 原油期貨的出現便可 以滿足上述需求。今年適逢洲際期貨交易所推出布蘭特原油期貨滿 3 0 週年，全球有三分之二原油貿易計價採布蘭特原油， 臺灣期貨交易所推出此商品，將可大大拓展其市場。

期交所2日亦同步上線期貨市場二大制度調整：一、黃金類商品 ( 即 美元計價黃金期貨、新臺幣計價黃金期貨及新臺幣計價黃金選擇權 ) 納入夜盤交易，交易人可於國際黃金價格主要波動時段， 同步利用期交所黃金類商品進行交易及避險；二、國內股價指數期貨 ( 臺股期貨、小型臺指期貨、電子期貨、金融期貨、非金電期貨、 臺灣 50 期貨、櫃買期貨共 7 項商品 ) 交割月份調整，新增第 3 個近 月契約，今日起掛出之交割月份契約為 3 個近月加上 3 個季月， 以利期貨與選擇權間交易策略及避險交易之執行。