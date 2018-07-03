消失的足球隊 泰國師生受困洞穴9日奇蹟生還【影】

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）歷經9天艱辛的搜救行動，泰國一支受困地下洞穴的青少年足球隊，終於獲救，全數奇蹟生還。

這支名為「野豬」（Wild Boar）的足球隊，是於6月23日下午進入泰國北部清萊省一處洞穴Tham Luang Nang Non探險，成員包括12名11歲至16歲的足球隊員及一名25歲教練。

然而適逢當地雨季，大雨成災，將一行人困在洞裡，天候因素加上洞穴結構錯綜複雜，儘管泰國傾全國之力展開搜救，卻屢因大雨受阻。來自美國、英國、澳洲及中國的團隊紛紛投入搜救行動，除了持續潛水深入，更同時採用大型機具抽水，並試圖尋找是否有其他聯通洞穴之出口。

大雨不斷，洞裡水位難降，增加搜救困難度（美聯社）

經過了9天艱苦的行動，7月2日夜間終於傳出好消息，泰國海豹部隊在洞穴裡的一處高地發現了13人的蹤影。從海豹部隊釋出的影片可見，眾人蹲坐在高於水面的一處小丘上，雖因長時間未進食而骨瘦如柴，但性命無虞。

但泰國官方表示，真正的營救行動才要開始。考量足球小將的身心狀況，加上他們並未受過潛水訓練，必須先派遣醫護人員進入，並提供飲食，安撫這些受困者。根據最新消息，泰國政府擬定了長達4個月的救難計畫，一方面提供飲食、將空氣打入洞中，另一方面這期間為他們提供潛水訓練，盼能順利將他們救出。