台灣首部「自駕中巴」及商用車亮相　工研院秀開發成果

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）工研院今(2)日發表國內首部「自動駕駛中型巴士」以及「自動駕駛商用車」並提供試乘體驗。

今日試乘路線中，工研院的自駕中巴展示了四大情境，包括自動駕駛過彎與直線、下雨天仍能精準辨識周遭車輛、紅燈自動停止，以及遇到行人通過自動停止。

而工研院的自駕商用車，則展現車隊路徑跟隨的穩控性，中速域車速左／右轉的平滑與精準度，突破無須圍籬可上下坡，同時因應路寬變化的靈活性，以及隨時遇障煞停／前進，平穩的轉彎在正確車道。

自駕中巴。翻攝工研院官網

因為軟體具有高度靈活性，自駕商用車已洽談將在第四季實現在國內外現行多車款上，也將引領國內自駕車產業鏈。

工研院院長劉文雄表示，工研院IEK預測，至2030年，因自駕車、車聯網與分享時代來臨，將有8,000億美元市場規模。

工研院自駕車已結合三大系統，先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems；ADAS）、車聯網系統、AI深度學習系統，進行發展為完全國產化的自駕車系統。

由於同時具備可在全天候環境行駛並適用亞洲複雜道路環境等特色，將可為產業衍生出多元商業應用，進軍全球市場，協助企業在產業創新·新藍海中搶得商機。

在研發過程中，工研院邀請晶片設計、車用電子、資通訊軟硬體開發到車用設備等領域業者，共同投入，不僅是首部國產化的自動駕駛車，更成功建構台灣自駕車產業鏈，強化我國自駕車產業的完整性，讓台灣廠商也能跟上自駕風潮，搶占商機。

自駕商用車。翻攝工研院官網

透過經濟部科專計劃支持，自駕中巴與國內車電廠車王電子、電動巴士廠華德動能、X-by-Wire新創公司iAuto及台灣大學等共同合作，發展國內首部自動駕駛中型巴士，預計今年底配合台中花博將有實際應用，民眾屆時可體驗。

中央社引述工研院院長劉文雄表示，自駕車是一個重要的新興市場，也需要跨領域技術，工研院有資訊與通訊研究所、機械所，還有巨量資訊科技中心，站在有利的位置。

劉文雄同時認為，自駕車市場應該把元件、模組、車輛、車隊，營運模式等一併考慮，相信自駕車會與共享經濟做結合，形成一種新的商業模式。



資通所所長闕志克表示，自駕中巴是這次經濟部科專計畫「感知次系統自主技術」的載具，計畫共有4年，已經過1年開發。未來每年將再投入新台幣3.5億至4億元經費開發。



除了要結合台灣半導體產業，闕志克說，這計畫還要應付台灣機車多的路況，並將從特定場域、特定車款切入，避開競爭最激烈的一般客車領域。



機械所所長胡竹生說，工研院3年半前已自行投入資金，開發自駕車，目前已突破全天候及夜間行駛的條件，並可實現時速60公里的中速域的自駕功能。



工研院預計，今年底將進行中興院區與竹北高鐵站間的自駕運行，並進一步朝物流車隊及車隊監控管理系統發展。

翻攝工研院官網