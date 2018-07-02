台博館邀兒童《來SAY菜市場》　用科技烹煮天菜

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）食是人生存的基本需要，在享用美食的同時，你可想過自己口中食物對生態系、對地球環境有什麼影響嗎？

國立台灣博物館即日起於南門園區推出適合親子同賞的《來SAY菜市場—食物中的生物學》特展，透過科技互動與遊戲探索的展演方式，帶領大眾認識食物的自然奧秘。

菜市場是許多家庭採購食材的地方，許多人對食物類別的認知就源於市場。《來SAY菜市場》特展以大家熟悉的菜市場為場景，用劇場方式打造「水果攤」、「蔬菜攤」、「雜貨攤」、「家禽家畜攤」及「水產攤」等情境，導入RFID技術設計闖關遊戲，以四種探索路線，讓兒童觀眾根據指定任務到各攤位蒐集虛擬食材，最後到結合體感技術、3D建模和VR投影技術的中央廚房區，跟著大主廚煮出美味大餐。

圖片均翻攝台博館官網

在台博館特別設計的科技菜市場中，小朋友可以體驗市場採買的趣味，獲取生物學知識。例如我們常吃的高麗菜、青花菜、白花椰菜和大頭菜，都來自同一種野生的甘藍所培育。原生於中國的獼猴桃如何變身成紐西蘭奇異果、如何避免吃進含有重金屬的魚，以及肉類從哪裡來等，非常適合親子共學。

台博館館長洪世佑表示，自然界的土地、環境及食物和生活息息相關，為了讓大家吃得更健康、更聰明、更永續。《來SAY菜市場》特展運用科技結合食農教育、生物多樣性，讓小朋友從互動遊戲中認識食用生物的名字、食物生長的地方、取得食物的方式，以及食用生物在生態系裡的角色等有趣的生物學知識，同時也作為學校教育的補充教材。

文化部主任秘書陳濟民表示，台博館長期關注台灣的土地、環境及食物等生活議題。以博物館策展專業，多次將飲食文化和生活知識結合，例如展區發布的【菜市場博物學系列】動畫短片，介紹花枝、軟絲、透抽和魷魚的區別。還有長期被大家誤會的白肉雞等，都以生動活潑的手法傳播與日常生活息息相關的食物冷知識。

《來SAY菜市場》特展展期自即日起至2019年12月29日，於台博館南門園區（臺北市中正區南昌路一段1號）紅樓展示館二樓展出，開放時間為週二至週日上午9:30至下午5時，開館日每日開放四場次入館，每場次上限100人。

展覽期間特別推出闖關活動，每場次開放30組體驗闖關遊戲，請先上網登記，另需加購體驗單50元並自備悠遊卡。另有「菜市仔說什麼？」台語文教學活動、綠繪本、教師研習、講座等多項活動，詳情請參考台博館官網（http://www.ntm.gov.tw）。

翻攝台博館官網