拚「亞洲區塊鏈中心」　 業者、立委同聲：台灣具硬體優勢

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）2018 亞洲區塊鏈高峰會（ 2018 Asia Blockchain Summit ）今（ 2 ）日盛大登場，聚集海內外上千名區塊鏈產、官、學人士共襄盛舉。。

全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人暨執行長趙長鵬，今(2)日出席峰會時表示，台灣之前覺得加密貨幣風險高，因此讓台灣相較起來，較晚開始討論「區塊鏈」，不過因台灣擁有極佳的硬體優勢，仍極有機會成為「亞洲區塊鏈中心」。

《蘋果》引述趙長鵬指出，台灣在區塊鏈擁有許多優勢，例如台灣擁有極佳的採礦設備，且也有大型手機品牌及製造商。若這些公司都能將手機錢包功能納入，且作妥完善的硬體安全措施，台灣發展「區塊鏈」將極具獨特優勢，只是台灣目前尚未充分運用。

香港立法會議員莫乃光則呼籲，發展虛擬貨幣、區塊鏈技術，應多嘗試國際間的合作。

根據國發會新聞稿，國發會主委陳美伶今（2)日應邀出席亞洲區塊鏈聯盟（Asia Blockchain Alliance）舉辦的「2018年亞洲區塊鏈高峰會」，提出政府協助「區塊鏈」發展的4大策略，盼台灣成為「世界區塊鏈產業中心」。這4大策略包括：

(1)協助各產業導入區塊鏈技術，加速產業升級轉型

(2)完善國內區塊鏈經濟監管法規的制定與詮釋

(3)檢視區塊鏈技術及服務與國際間個資保護相關要求的接軌

(4)將區塊鏈技術導入公共治理解決方案

​區塊鏈（blockchain 或 block chain）是用分散式資料庫識別、傳播和記載資訊的智慧型化對等網路，也稱為價值網際網路。

Nownews引述經濟合作暨發展組織（ OECD ） 2017 年發布的數位經濟報告指出，「區塊鏈」跟人工智慧（ AI ）將是未來全球最重要的趨勢，可望大幅改變人類生活及商業模式，並對既有經濟結構與監管法規帶來衝擊。

左2為金管會主委顧立雄，右1為國發會主委陳美伶。中央社

面對區塊鏈對金融、科技等領域所掀起的新革命，金管會主委顧立雄也認同，金管會應參照國外監理沙盒制度，研訂出「金融科技發展與創新實驗條例」，以專法方式推動金融科技創新實驗機制，全力提供業者實現創新構想的實驗空間。

此外，由於台灣已有不少「區塊鏈」概念性實例上的應用成果，項目遍及醫療、音樂、社交媒體、金融等，涵蓋範圍不斷擴大，可見台灣在「區塊鏈」產業中具備絕佳硬體實力與軟體人才。

綜合《蘋果》與Nownews報導，金管會副主委鄭貞茂在會中表示，只要不涉及IPO（首次公開發行），金管會採中性立場，不會對於ICO（首次代幣發行）嚴格納管。而因加密貨幣有功能（utility）、支付（payment）、有價證券（security）三種區別，建議政府在推動相關立法時，可以從「功能」著手，因「功能幣（utility token）」類似於群眾募資，法規相對簡單，可以一步一步將法規架構上去，較能趕上區塊鏈發展快速的潮流。

若以「有價證券」切入，因證交法規範相當繁瑣，將法條優化的時間需求多，恐對已經相對較晚發展的台灣來說，錯過發展「區塊鏈」的良機。

積極推動創新的立委許毓仁也在會中表示，台灣具備領先的半導體產業、電子產業，除了硬體優勢外，政府對新創的心態也很開放，呼籲現場的優秀「區塊鏈」新創團隊來台發展，台灣有機會成為區塊鏈的港口，甚至是加密貨幣國家。

Nownews指出，隨著去年中國當局禁止 ICO ，相關投資與技術紛紛流向日本、台灣、南韓等地區，若台灣可藉此機會趁勢發展成「區塊鏈」之島，將有利於「區塊鏈」浪潮中率先搶下席位。

左起紐約市數位資產避險基金聯合創辦人暨資訊長 Yu Chi Lyra Kuo 、 香港立法會議員莫乃光 Charles Mok 、立法委員 許毓仁、金管會副主委鄭貞茂、理慈國際科技法律事務所主持律師 蔡玉玲。翻攝許毓仁臉書