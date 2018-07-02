松山文創園區打造「無時鐘特區」跨界展覽

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）今年的「Lab實驗啟動計劃」，自6月22日至7月15日邀請到策展人周伶芝及4位藝術家跨界舉辦展覽、工作坊及表演，於松山文創園區的Lab創意實驗室登場。



「Lab實驗啟動計劃-無時鐘特區」正式開展（照片來源：松山文創園區）

松山文創園區自2014年推動「Lab創意實驗室」空間再造，其位於東向製菸工廠二樓，為一長型展演空間，本為200坪的製菸工廠，現被改造為可在裡面排練、演出及展覽的空間，其中這次的「Lab實驗啟動計劃」為獨自策展的活動，之前則與許多單位共同發表過許多作品，如《聽我說故事-果實藝術創作營演出計畫》、《飯粒厚-米食文化展》等展演活動。

今年的「Lab實驗啟動計劃」，邀集策展人周伶芝與何曉玫、葉名樺、鄭尹真、瓦旦．督喜等四位優秀藝術家，從過去曾擁有高達2000位員工的松山菸廠、女性進入工廠勞動的歷史淵源切入，經由舞蹈、音樂、編織、裝置、空間元素，跨界詮釋「無時鐘特區」的主題。

策展人周伶芝表示，「本次主題『無時鐘』並非指時間消失，而是希望取消標準化時間。老菸廠時期的捲菸女工日日捲揉菸草，把自然捲入資本時代中，菸味是出自自然催生文化的記憶。」



太魯閣族織布，瓦旦．督喜親手完成的織布作品素書著看待傳統的方式（照片來源：松山文創園區）

活動邀請藝術家從一支菸、一線香、一匹布中，創造關於自然記憶的時間。松山文創園區執行總監周琍敏提到，「松山文創園區不斷邀請藝術家與創作者們運用空間特性進行想像、實驗，就是希望藉此扶植有發展潛能的個人、團隊，同時讓民眾對藝術創作產生不同情感，感覺更加親近。」

此次展覽從6月22日展至7月15日，免費開放民眾進入。其他表演及工作方內容，請參考 無時鐘特區 官網 或 粉絲專頁。