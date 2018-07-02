中華電信與臺北市政府攜手領航5G及智慧城市創新應用

中華電信今(7/2)日與臺北市政府在經濟部技術處見證下簽署「5G及智慧城市創新應用服務」合作備忘錄，預計未來從以下幾個大方向合作：包含行動通信網路整合智慧路燈相關應用之概念驗證、智慧城市創新應用展示體驗及場域驗證，以及5G創新應用展示體驗及場域驗證，加速5G及物聯網的發展。

雙方藉由公私協力模式以「智慧科技，解決城市問題」，透過臺北市開放之5G實驗場域，進行「臺北市智慧城市產業場域實驗試辦計畫」，結合國內產學研進行各種5G及智慧城市創新應用服務的POC驗證合作，協助業者進行解決方案之展示體驗、原型設計、驗證及優化，及早佈局5G商機。

中華電信謝繼茂總經理表示：「中華電信將透過此次與臺北市政府的合作，推動智慧路燈與物聯網、5G網路設備的結合，並運用自主研發的物聯網(IoT)大平台及智慧運籌中心(IOC)，導入人工智慧、大數據、雲端、資安、擴增實境(AR)等五大關鍵能力，再結合台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊團隊夥伴的充沛產業能量，發展智慧節能、智慧交通、智慧安防、智慧商務等應用，促進5G與智慧城市的產業發展。」

臺北市林欽榮副市長表示：「臺北市政府將開放廣泛均勻分佈在城市中的路燈及號誌桿，搭載5G、NB-IoT基站台及各種智慧感測器，加速5G及物聯網的佈建與成長，提升城市網絡覆蓋率，發揮區域鏈結的綜效，例如:智能燈控可以節能省碳、偵測人車流可以紓解交通問題、車聯網或無人駕駛可以達到即時控制與命令等，不僅增進區內交通、警政、環保等公共服務效能，而且能夠更進一步推展觀光、行銷等大數據的商業應用。」

為加速推動國內5G服務，中華電信於今年1月成立「台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊」，透過本次與臺北市政府的攜手合作，將實現5G及智慧城市創新應用之場域驗證，提升城市友善便利的優質環境，並帶動國內相關資通訊產業發展。中華電信將以完善的基礎網路與豐富的資通訊服務經驗，攜手團隊夥伴與縣市政府合作推動智慧城市，共同創造台灣優勢、領航邁向國際，踏上5G浪頭，打造台灣下一代產業競爭力。