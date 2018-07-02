全台第一家!台北富邦銀行籃球主題分行華麗變身 銀行功能大進化

台北富邦銀行全台首家籃球主題分行「瑞湖勇士主題分行」今(2)日正式登台亮相!以金融專業為基礎，結合富邦勇士籃球隊、球場等獨有運動風格，並配合新世代喜好設置了五大拍照打卡點及投籃機，一次滿足民眾理財、生活、公益等多重需求。結合在地特色化服務，瑞湖勇士主題分行的服務全面進化，可望透過加值服務再造競爭力，開創銀行升級轉型新典範。

隨著數位金融崛起，銀行實體分行的價值方向面臨轉型，為再造分行競爭優勢，北富銀以主題化、數位化的雙重策略，加速推動分行服務升級進化。瑞湖勇士主題分行因地處內湖科學園區，客戶以年輕上班族居多，看準該族群壓力大、少運動的痛點，北富銀特別以最受年輕人喜愛的籃球為主題進行分行改造，客戶在行內不僅能獲得金融服務，還可拍照打卡和使用投籃機運動紓壓，經由定位及服務功能的全面升級，為分行注入嶄新動能。

北富銀總經理程耀輝表示，服務致勝的最後一哩路，就是跟客戶的實際接觸，實體分行所能帶來的服務深度是無法被取代的，分行若能結合在地需求以發展特有服務模式，仍有極大的潛力與優勢。以北富銀首家職棒主題分行「新莊悍將主題分行」為例，今年3月底推出後大受客戶歡迎，成為許多球迷拍照打卡勝地，也帶動整體業務量和客戶滿意度的提升。

瑞湖勇士主題分行內設有五大拍照打卡點(詳見新聞附件)，明星球員林書緯、張宗憲等大幅主題海報牆等著球迷來朝聖；分行等候區更模擬NBA 場邊球員休息區，座椅特別訂製美國NBA 比賽場館同款折疊椅，搭配富邦勇士隊徽，讓客戶有如同置身球場觀賽的臨場感。

此次分行的改造上可謂「軟硬兼施」，除了硬體升級，更結合籃球主題和新基金推出，在全台各分行舉辦「要投就投361」優惠活動，邀請客戶一起大玩投籃遊戲。自即日起至2018年7月15日止，凡來北富銀索取「安本標準360多重資產收益基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金)」資料的客戶,即可現場參加投籃活動，投中一球可享申購手續費5折優惠，投中2至3球可享申購手續費4.5折優惠，還有機會帶走精美禮品(註：上述手續費優惠，僅適用一次單筆交易。精美禮品數量有限，送完為止)。客戶想要體驗「一球在手、富貴我有」的贏家感受，一定要把握機會試試手氣。

今日分行開幕典禮中，北富銀總經理程耀輝、富邦慈善基金會執行長蔡明純、富邦勇士隊總教練許晉哲、助理教練吳永仁及球員蔡文誠、張宗憲、楊興治、張伯維都來到現場。富邦勇士隊的球星還與客戶親子進行一場投籃機公益PK大賽，每投一分北富銀就捐20元到富邦慈善基金會「用愛心做朋友」專戶。之後此投籃機會常設在瑞湖勇士主題分行，民眾可隨時投幣進行投籃挑戰，投籃機收入也將全數捐給「用愛心做朋友」專戶，幫助更多偏鄉弱勢小朋友安心上學。

為歡慶瑞湖勇士主題分行全新登場，北富銀特別針對球迷、客戶推出雙重優惠活動：

優惠一：【要投就投361】特別活動：7/2~7/6期間，只要來行辦理銀行業務即可獲得紀念版小籃球一顆，限量300份送完為止，而在中午12:00~13:30，只要到投籃機進行投籃，還可獲得香蕉，補充營養的同時，也幫助了蕉農。

優惠二：7/2~7/31止至瑞湖勇士主題分行打卡，並在五大打卡點任一拍照，將照片上傳至「鮮富幫」fb粉絲團活動貼文，並將活動貼文分享至個人臉書(需設定為公開)，即可參加抽獎，有機會獲得限量勇士隊徽加油毛巾(共10名)。