上週外資在集中市場賣超333.45億元 賣超群創6.40萬張最多 另買超中鴻1.99萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（2018/6/25~2018/6/29）外資在集中市場總買進金額為1,657.26億元，總賣出金額為1,990.71億元，賣超為333.45億元，另統計自2018年年初至6月29日止，外資總買進金額為4兆460.68億元，總賣出金額為4兆3,087.67億元，累計賣超為2,626.99億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為12兆7,679.81億元新台幣，占全體上市股票市值的39.48%，較6月22日的12兆9,792.08億元新台幣，減少2,112.27億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：中鴻：買進26,766千股，賣出6,907千股，買超19,859千股。

第二名：大聯大：買進25,333千股，賣出16,430千股，買超8,903千股。

第三名：統一：買進35,668千股，賣出29,582千股，買超6,086千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進28,054千股，賣出92,101千股，賣超64,047千股。

第二名：中信金：買進112,318千股，賣出167,144千股，賣超54,826千股。

第三名：友達：買進27,752千股，賣出79,237千股，賣超51,485千股。