2018世足賽助攻 中華電信MOD客戶數突破180萬！  

2018世界盃足球賽風潮席捲全台，帶動MOD申裝熱潮，自3月宣布中華電信MOD獨家轉播64場全賽事及相關優惠抽獎活動後，客戶大幅成長逾10萬戶，其中16強開打前一週申裝數更飆速增加約2萬戶，較世足開打以來成長23%，足見MOD 4K LIVE的轉播魅力。中華電信今日宣佈MOD用戶正式突破180萬戶，預計今年將超過200萬用戶。

新收視時代來臨 MOD 開創電視收看新體驗

中華電信MOD持續引領國內電視產業創新，繼去年推出單頻單選「頻道輕鬆購」服務及多樣化分眾套餐，本次世足賽轉播除了提供4K超高畫質LIVE直播之外，更打破一般線性電視舊有的收看方式，透過「MOD世足專區」的Hashtag功能，讓客戶鎖定球星和國家隊，令人耳目一新，帶來看電視的全新感受，獲得客戶大量好評。

接觸主流收視族群 MOD 數位廣告成效大獲好評

中華電信MOD用戶數突破180萬，預計今年將超過200萬用戶，除代表消費者的收視習慣已經逐漸改變，更意味MOD已成為國內的新主流媒體。中華電信董事長鄭優表示：「中華電信MOD不斷以創新的服務，帶給消費者最優質的影視內容。隨著用戶數提升的動力，也帶給內容相關業者及廣告主更多的商機，創造影視產業多贏局面。」

本次的世足新媒體轉播成果非凡，加上收視族群擴大，為廣告主開創了接觸消費者更有效的途徑，吸引許多國內知名品牌首度在MOD刊播廣告，MOD創新互動的廣告呈現方式，大幅提升消費者對企業品牌的好感度，不僅廣告成效大獲市場好評，更預告MOD將成為國內廣告市場重要的創新平台！

看世足，還能抽大獎，首台賓士汽車幸運得主出爐，敬請把握機會，即早申裝！

中華電信感謝客戶支持，推出「裝MOD，訂Hami Video，大獎跟著來」抽獎活動，超狂贈品包含賓士、emoving Shine中華電動二輪車、iPhoneX、聲寶55吋4K電視等超級大獎。中華電信於6月22日抽出第一台賓士汽車，大獎落在高雄，幸運得主狂喜大讚。下次抽獎時間分別是7/20和9/21，越早申裝MOD，中獎機會越高，請大家盡快申裝，享受世足極致視覺體驗，還能幸運中大獎！