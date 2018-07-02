30萬首獎等你拿　集保當代藝術賞徵件熱烈起跑

為培養新生代藝術家，提升藝術創作水準，2018集保結算所「集思廣義 當代藝術賞」全國性藝術作品徵件活動開跑！活動主辦單位集保結算所表示，為提升大專院校相關科系學生藝術創作風氣，特別舉辦此次徵件活動，獲獎者除可獲高額獎金及獎狀鼓勵外，得獎作品將於集保結算所辦公大樓新藝術展示空間展覽。本次徵件首獎獎金高達30萬元，總獎金共90萬元，歡迎全國大專院校創作相關科系在學學生發揮無限創意能量，踴躍參與！

「集思廣義 當代藝術賞」由集保結算所主辦，中華民國藝評人協會承辦，活動旨在持續關注社會議題與藝文創作發展，鼓勵全國大專院校創作相關科系學生，以多元技法激盪創作花火；透過藝術創作表達對全人類的愛與關懷及對社會發展的關注。

林修銘董事長表示，集保結算所長期投入社會公益，於精進本業的同時，呼應聯合國永續發展目標，透過扶植金融人才、推動偏鄉教育及關懷社會弱勢等三大面向，善盡企業社會責任。這次更將觸角延伸到本土藝文領域，辦理「集思廣義 當代藝術賞」全國性藝術作品徵件活動，希冀達成鼓勵青年學子藝術創作，發展全民生活美學的目標。

「集思廣義 當代藝術賞」即日起開始徵件，創作主題、型式、媒材不拘，歡迎同學發揮創意，利用平面繪畫（含油畫、壓克力彩、水彩、膠彩、水墨、彩墨、鉛筆畫及版畫）、複合媒材、雕塑、裝置藝術、錄像藝術、攝影、新媒體等形式呈現。徵件作品將經過三階段評審作業，選出十件優勝作品，其中首獎一件獎金30萬元、評審團特別獎一件獎金20萬元、優選作品八件每件獎金5萬元，活動預定於本（107)年11月上旬舉辦頒獎典禮暨展覽開幕式。