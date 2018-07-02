大數據看事故！不同年齡層最容易發生車禍事故的時段大不同  

富邦產險用大數據看理賠事故！不同年齡層及生活習慣的族群最容易發生交通事故的時段大不同。結果分析發現，51歲以上退休族最常於早上9點~12點間發生事故，大學生及社會新鮮人在晚間20點後發生事故的頻率則是其他年齡層的2倍！

富邦產險用大數據分析2017年整年度的自小客車的理賠件數，以事故發生時間搭配年齡層交叉分析，得出生活型態影響車禍事故發生頻率的推論。數據分析顯示，由於平日是上班日，事故最常發生在早上6點到9點及下班時段17點到19點之間，而平日早晨發生事故的頻率為假日同時段的2倍；假日出遊活動多，因此事故發生的時段較為平均，約在早上9點至下午18點之間。

進一步分析各年齡層發生事故的時間，可發現不同年齡層的人因生活型態的差異，事故發生的時間也不同。一般上班族(31-50歲)的事故時間集中在上、下班的兩個尖峰時段，退休族(51歲以上)則是發生在早上9點到12點之間。年輕族群(18-30歲)的事故發生頻率高峰在晚間20點過後，為同時段其他年齡層的2倍；同時年輕族群的肇事率從20點至翌日6點都維持在眾年齡層之冠，顯示該族群的事故發生率與夜生活型態有正相關。

富邦產險一年處理的車險理賠件數超過20萬件，透過大數據分析各年齡層的風險發生頻率可以發現生活型態與事故發生時間的相關性，富邦產險提醒所有駕駛人在任何時段皆應謹慎駕駛，遵守交通規則，以及絕不酒駕，降低事故發生的可能性。