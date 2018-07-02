存股族必看：領息務必瞭解股利稅改影響 合併或分開 把握原則報稅不用猜

台股配息率在5%以上的公司不在少數，以存股領息再存股來滾存資產，是許多投資達人所推崇的理財模式。富邦證券提醒，穩定的配息固然可口，投資人對於公司財務結構及所處的產業趨勢也要保持敏感度，適時汰弱留強，才不會賺得股利賠了股價，此外，107年起股利課稅方式已大不同，投資人也應掌握新知。

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，過去除息旺季前，許多投資人會關注公司的稅額扣抵比率狀況。股利稅改取消了二稅合一的稅額扣抵制度，個人稅務居住者為股東，自107年起獲配股利，報稅方式可就合併計稅或分開計稅二方式中擇優適用。方法一，股利採合併計稅者，股利所得按8.5%計算可抵減稅額，抵減其應納稅額，每一申報戶可抵減金額以8萬元為限。這有二個重點：一、以後不必管公司繳稅狀況，股東取得每一塊錢的股利都享有相同的可抵減稅額；二、可以8萬元倒除8.5%推算出股利享有可抵減稅額的額度。每一申報戶股利所得在941,171元時，乘以8.5%後的數字於四捨五入後為8萬元，意思是在此金額內，每一塊錢的股利都會帶來8.5%的可抵減稅額，超過的所得則無法帶來更多的可抵減稅額。

方法二，選擇分開計稅者，以獲配股利按28%稅率分開計算稅額，再與其他各類所得計算之應納稅額合併報繳，這裡要提醒：一、股利分開計稅者無法享有可抵減稅額；二、分開計稅的股利不能先減除免稅額及扣除額再計算，若該戶其他類別的所得額不足減除免稅額及扣除額，該減項也就浪費了。

低所得者的股利必然是採合併申報較有利，那高所得的家庭呢？富邦證券提醒，現行夫妻報稅的方式，除了合併申報外，還可以就一方薪資分開或所得分開來計稅，再與他方所得計稅結果合併報繳，在分開計算下，是有機會分別適用較低的稅率，故以家戶總所得數字來判斷股利應採分開或合併未必精準，還是要看所得的類別及計算結構，所幸現在報稅軟體相當正確且便捷，屆時系統會判讀出最有利的申報方式。

富邦證券補充，投資人常詢問的其他股息稅務問題，例如富邦金去年發行了乙種特別股，所發放的股息也是股利所得，與普通股股利報稅相同，一樣有可抵減稅額；買進KY公司或透過複委託投資海外股票，獲配股利為海外所得，不適用國內股利報稅二擇一的規定，更沒有可抵減稅額的適用。正確解讀稅務，掌握稅務變化，聰明投資也能繳稅泰然。