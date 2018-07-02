「國中小拔河訓練營」7月2日登場 長庚醫療體系希望發揚「團隊精神」

長庚紀念醫院於今年暑假將舉辦一場很新鮮的「國中小拔河訓練營」活動，從7月2日至12日在長庚養生化中心體育館舉行，目的是希望發揚「團隊精神」之正向價值觀並從小紮根，同時結合醫院的醫療防護資源教導國中小拔河隊正確的運動防護觀念。中華民國拔河運動協會應邀指導，國內首屈一指的「臺灣師大景美拔河聯隊」及教練也應邀擔任重量級教練團，讓國內基層的拔河隊有機會接受國家隊教練的訓練。

「國中小拔河訓練營」開幕典禮於7月2日上午舉行，桃園長庚紀念醫院院長、也是長庚運動學照護團隊主席的楊政達院長表示，「長庚醫療體系一直很認同『團隊合作』的觀念，因為唯有透過團隊的合作，才能提供最優質的服務。就像拔河，一樣要透過團結合作、齊心協力，才有可能獲得勝利。所以，長庚紀念醫院今年決定規劃舉辦拔河訓練營，希望透過推廣拔河運動，能夠將『團隊合作』的精神落實至社會的各個角落。」

長庚「國中小拔河訓練營」分為兩個梯次，第一梯次是國小拔河隊，共邀請全國14支國小拔河隊參加，第二梯次是國中拔河隊，共邀請全國16支國中拔河隊參加。7月2日首先登場的是國小拔河隊，所有隊員在5天內將接受正確的運動防護觀念、運動員健康減重的方式，以及扎實的拔河技巧與戰術訓練等。

多次率領國家隊為國爭光、戰績彪炳的「臺灣師大景美拔河聯隊」教練郭昇表示，「拔河隊幾乎沒有個人明星，所有選手跟教練一同以團隊的名稱共同承擔失敗，或者享受榮耀，所以用拔河運動來推廣團隊精神是再適合不過的了。長庚紀念醫院投入許多的資源，除了可以讓許多拔河隊持續經營外，也協助拔河隊建立正確的運動防護觀念，讓許多小選手可以繼續在拔河這項運動上持續努力，真的很感謝長庚紀念醫院對拔河運動的支持。」

參加這次拔河訓練營的三星國小拔河隊林同學說，「我很喜歡拔河，可是練拔河很辛苦，好幾次都想放棄，但我還是告訴自己要堅持。這次很感謝長庚紀念醫院提供這個機會給我們，讓我們可以學會怎麼保護自己，也可以跟國家隊互拉練習，學會更多的技巧，真的好開心﹗長庚紀念醫院還送我們拔河鞋，讓我們可以繼續努力拔河，真的很感謝。」

長庚紀念醫院體認，唯有透過團隊合作，才能提供病人最優質的醫療服務。「團隊精神」的力量遠勝過「個人主義」，而拔河運動中幾乎沒有個人明星，相較於其它團隊運動，拔河最能展現「團隊合作」的精神。因此長庚紀念醫院積極推廣拔河運動，發揚團隊精神之正面價值觀，今年撥款八百萬除公益贊助基層國中小學拔河隊與舉辦拔河訓練營，同時也將於年底舉辦第一屆的「永慶盃拔河賽」，預計邀請全國國小、國中校隊以及非科班學生組隊參加，希望鼓勵學生發揮團隊精神，並帶動國內的拔河運動風氣。