截止6月29日櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年6月29日累積開戶數為15,652,611戶，較6月22日累積開戶數15,637,571戶，增加15,040戶，增幅約0.10%。另本年6月29日現股當日沖銷累積開戶數為1,555,392戶，較6月22日現股當日沖銷累積開戶數1,548,595戶，增加6,797戶，增幅約0.44%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年6月29日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數175,870戶較6月22日開戶數175,795戶，增加75戶，增幅約0.04%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至6月29日止日均值為382.89億元，總成交金額為45,181.22億元，其中盤後定價交易金額為139.04億元。另本年度截至6月29日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為32.30%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為32.35%。

(二)本年度興櫃股票截至6月29日均值為12.30億元，總成交金額為1,451.52億元。

四、本年度上櫃股票截至6月29日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計564家，較上週(截至6月22日止)得為信用交易家數564家，增加0家。

(二)融資餘額為738.75億元，較上週(截至6月22日止)融資餘額738.99億元，減少0.24億元，減幅約0.03%。

(三)融券餘額為92,900張，較上週(截至6月22日止)融券餘額86,360張，增加6,540張，增幅約7.57%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為15.21%，較上週(截至6月22日止)之比例15.27%，減少0.06%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.66%，較上週(截至6月22日止)之比例0.66%，增加0%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(107)年度截至6月29日止，累計營業天數120日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計120期，發行餘額為5兆5,737.23億元，較上週增加123.01億元。

(二)普通公司債已上櫃計96家521期，發行餘額為1兆7,724.83億元，較上週增加113億元。

(三)轉換公司債已上櫃計171家209期，發行餘額為1,328.31億元，本週無異動。

(四)交換公司債已上櫃計2家2期，發行餘額37.51億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計34家344期，發行餘額為9,177.61億元，較上週減少10億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計5期，發行餘額為48.05億元，較上週減少2.29億元。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計569期約1,564.05億美元，較上週增加4.95億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新台幣債券總成交金額為24兆1,229.10億元，日均值為2,010.24億元，包含：

1.買賣斷交易3兆1,778.68億元，日均值為264.82億元，佔總成交金額比例為13.17%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為2兆1,113.62億元，佔買賣斷成交金額比率為66.44%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆665.06億元，佔買賣斷成交金額比率為33.56%（包含政府債券5,750.89億元，日均值為47.92億元；普通公司債4,045.21億元，日均值為33.71億元；金融債券793.74億元，日均值為6.61億元；外國債券75.22億元，日均值為0.63億元）。

2.附條件交易20兆9,450.42億元，日均值為1,745.42億元，佔總成交金額比例為86.83%，其中等殖成交系統成交金額為4,016.83億元，佔附條件成交金額比率為1.92%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為1.59億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為1.38億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.02億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為72.15億美元，以人民幣計價之成交金額為148.13億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為4,0003.5億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交4,003.5億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為3,169.5億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計443.69億元，本年度累計成交金額為274.31億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計729.05億元，本年度累計成交金額為438.48億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,346.51億元，本年度累計成交金額為1,692.86億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額1,789 億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家。契約流通餘額共計590.39億元，本年度累計成交金額1,498.85億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家。契約流通餘額共計4.43億元，本年度累計成交金額22.66億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額4,303.46億元。

上櫃相關業務

一、截至107年6月29日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：756家 (包含外國公司33家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：16家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數8家 (皇將、茂生農經、達邦蛋白、群翊、磐采…等)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：7家 (醫影、科際精密、天正國際、誠泰、信紘科…等)

二、截至107年6月29日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：256家 (包含外國公司8家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：17家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：0家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：14家（90至106年度累計申請計1,573家）

三、截至107年6月29日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：87家

(二)累計登錄創櫃板家數：131家

(三)當年度累計輔導家數：16家（102至106年度累計輔導計256家）

四、截至107年6月29日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,099家

五、截至107年6月29日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(107.7.1~107.7.7)：

(一)一般類股：

5223 安力-KY【國泰】 (107年7月2日) 承銷價：27元

(二)興櫃股票：

無

