癌症蟬聯十大死因榜首36年！　國人還怕失智、眼疾與憂鬱症

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）衛福部6月15日公布2017年國人十大死因，癌症高居榜首連續36年，去年死亡人數首次突破4.8萬人，人人聞癌色變。

Yahoo奇摩（新聞）報導，根據2018健康大賞調查，國人最擔心的疾病，排名第一就是癌症，平均31%人害怕罹患，第二名為三高(高血壓、高血脂、高血糖)，佔25%。

讓人跌破眼鏡的是眼疾，不僅在十大文明病為前三名，成為現代國人幾乎都有的毛病，也在十大擔憂疾病排行中同樣衝到第三名，佔23％。由於大量使用3C產品的結果，大家不只害怕近視，更擔心罹患「 進階」的黃斑部病變、青光眼和視網膜剝離等。

Yahoo奇摩報導指出，2018國人十大擔憂疾病，其次為失智(包含阿茲海默、帕金森氏症)，也躍上第四名，還有婦科疾病( (陰道炎、巧克力囊腫、多囊卵巢炎、子宮肌瘤等)，同樣各佔16%。

其他國人擔憂罹患的疾病，依序為心臟病、冠心病、心肌梗塞、中風、糖尿病、肝病(肝硬化、肝炎)、胃病(胃食道逆流、胃痙攣)。

其中，不容忽視的失智，罹患人口年年攀升。據統計，台灣失智症人口在2017年底已超過27萬人，推估民國150年可能超過85萬人。

由於台灣今年(2018年)3月已正式邁入高齡化社會，孩子也越生越少，失智成為國人新隱憂。

台灣失智症協會推估，全台年輕型失智症患者大約1萬2千人，不到30歲也有可能罹患失智症，初期症狀像是記憶力衰退、健忘、行為出現異常或暴躁，易懷疑或妄想等，應及早就醫觀察。

另外輕生、恐怖情人施暴或情殺社會新聞層出不窮，憂鬱症也是國人很害怕罹患的疾病，佔了1成5之多，各個年齡層都有可能飽受憂鬱症所苦。當自己或身旁的人情緒、行為出現異常時，應儘速就醫治療，並給予適當的關懷與協助。