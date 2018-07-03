「每回出門覺離死亡不遠...」伊朗身障者友善環境的漫漫長路

（台灣英文新聞／實習編輯蔣佩庭 綜合外電報導）健康的人很難理解，一些生活的日常，對身障者而言有多困難，像是搭乘公共交通工具、乘坐手扶梯，甚至提款。人權觀察（HRW）和伊朗人權中心（CHRI）近日發布的一篇題為「我同樣也是人」的報告，指出伊朗身障礙者在生活中所遇到的各項困難。

「我同樣也是人」報告中記錄著， 生活在伊朗的58名身障礙者所遭遇的歧視、虐待，和生活上的所有不便。其中一位受訪者表示，對他們來說，在戶外工作或出差是很困難的，因為他們經常在街頭行走時受傷，迷路或摔倒。

使用輪椅的法特梅（Fatemeh）不吝嗇的告訴研究人員她的遭遇：「我明瞭出門是非常危險的，每次搭乘手扶梯時，我都會認為自己離死亡不遠，但我別無選擇，因為沒有人幫助我。」

除此之外，公車司機不知道怎麼開啟輪椅使用者坡道、伊朗文化也讓他們不敢尋求別人的幫助、國家在提供幫助上的怠慢以及沒效率、及伊朗的主要城市大多數地鐵站未提供輪椅使用者友善通道與設施，都讓伊朗的身心障礙者飽受生活不便的煎熬。

儘管政府在2009年，批准了“聯合國殘疾人權利公約”（CRPD）、直至2015年伊朗政府才嘗試促進公共建築和交通的可及性、甚至是最近一條關於保護身障者權利的新法剛剛生效。研究人員表示，政府在身心障礙者生活上所做的改善非常有限，部分原因是因為伊朗的立法有時還包括一些貶抑和過時的詞語如「精神病的」、「遲鈍的」、「盲目的」和「殘廢的」等。

因此，人權觀察（Human Rights Watch）組織總結，伊朗對於身障礙者的友善程度，還有一段很長的路要走。

人權觀察發布以下這則不到二分鐘的影片，幫助人們認識伊朗身障者所遭遇的困境：