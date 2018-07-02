台南大員皇冠假日酒店暑假玩很大  兒童用餐、玩賽車免費！

迎接暑假到來，是親子共遊的快樂時光，為了讓孩子們有一個充實又難忘的暑假假期，台南大員皇冠假日酒店提供食宿玩樂、體驗課程全包的充實假期，還有不少是免費的活動，元素自助餐午餐及晚餐時段，1位成人可攜帶1位兒童免費用餐，館內增設PS4電玩室，讓親子一起安全飆車競速、我是小小畢卡索塗鴉桌遊活動、生態賞析認識台江國家公園的生態之美、以及劍獅彩繪等一系列館內活動，讓全家親子入住後，就是想賴在酒店不想走，暑假好好玩，整個酒店都是孩子的遊樂場。

暑假玩很大，兒童你最大，台南大員皇冠假日酒店針對兒童推出不少優惠活動，就是要讓孩子們無憂無慮開心Fun暑假。元素自助餐廳自2018年7月1日起至2018年8月31日止，凡午餐時段與晚餐時段1位成人以原價用餐者，可攜7-11歲1位兒童免費用餐，需加兒童原餐價10%服務費，6歲以下兒童不限人數皆免費。若1位成人使用餐券用餐者，則享7-11歲兒童1位用餐免10%服務費之優惠。為了因應暑假用餐人潮，元素自助餐將調整用餐時間，每個餐期限2小時，午餐時段為11:30-13:30及12:30-14:30 ，晚餐時段為17:30-19:30及19:30-21:30 ，還有劍獅人偶童樂會每週五、六、日於用餐時間不定時會出現在餐廳與孩子同樂，就是希望暑假期間兒童開心用餐、開心玩樂。

因應暑假親子出遊人潮，台南大員皇冠假日酒店規劃親子住房專案，包括「2天1夜劍獅尋寶營NT$4,999起」、「3天2夜我是小小飯店人夏令營NT$16,999起」，讓孩子成為劍獅小達人、禮賓小達人、西點小達人、壽司小達人與房務小達人，體驗原來飯店工作也可以好好玩。另外，酒店增設許多館內親子遊樂空間，例如：晨喚親子律動、歡樂滿屋PS4電玩遊戲、桌遊與塗鴉趣、元素人偶拍照的趣味好食光、生態影片賞析、劍獅壁飾彩繪DIY等，其中最受孩子著迷的就屬歡樂滿屋PS4電玩遊戲，在舒適的冷氣房內，安全放心的大膽飆速玩賽車，還有劍獅彩繪活動，不僅讓孩子認識安平的守護神，也能動手彩繪屬於自己的心中的劍獅。

多樣有趣好玩的體驗活動，讓您不必擔心炎熱酷夏，舒服吹冷氣，開心玩樂趣，整個酒店都是孩子的學習玩樂園地。即刻訂房，全家就能擁有完美暑假回憶。為了提升旅遊的便利性，7月1日起每日提供高鐵台南站與酒店間往返的定點定時免費接駁服務，以及暑假期間(每週六、日)市區景點免費接駁服務，但請於訂房時事先預約。訂房專線：06-3911858，地址：台南市安平區州平路289號。