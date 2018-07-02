2018世界盃足球賽　球衣字體設計的秘密

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）世足賽球衣設計的規範十分嚴格，今年主要由Adidas及Nike兩大知名運動品牌設計，而Adidas則包辦了16強裡過半的隊伍。根據DDG品牌顧問的資深設計師分析，Adidas以主辦國俄羅斯為設計靈感，將同系列字體運用在各國球衣上，然而Nike則強調各隊伍的獨特性，分別設計了不同風格的字體。

世界盃的球衣設計有著嚴格的規範，從字體尺寸到logo放置都有仔細的要求，主要讓球員能清楚地被裁判及觀眾辨識出，因此要設計出一件讓運動員跟粉絲都熱愛的球衣真不是件簡單的事。

身為知名國際品牌顧問公司DDG，其品牌資深設計師黃韶維在近日撰文解釋，大部分運動球衣，球員名稱與號碼都會使用窄長型的字體設計，這是為了在有限空間裡把字母清楚排列出來，以加強閱讀性。以波蘭中場球員雅庫布·布瓦什奇科夫斯基（Jakub Błaszczykowski）的球衣為例，當球員名稱很長時，若使用寬版字體設計，會影響編排的大小，導致閱讀性大幅降低。



（圖片來源：Football Shirt Maker）

今年打入16強的國家中，有8國由Adidas贊助並使用其設計的公版球衣，分別為俄羅斯、西班牙、阿根廷、墨西哥、瑞典、比利時、日本及哥倫比亞；而在 Nike 贊助的球隊中，只有澳洲、克羅埃西亞、波蘭、沙烏地阿拉伯、南韓等隊伍使用其設計的基礎字體，其它國皆有自己的專屬設計。

Adidas：蘇聯剛硬風格公版

Adidas為所有贊助球隊的球衣設計了一套公版字體，其設計靈感來自蘇聯視覺風格，由強烈方正的幾何形狀構成的筆畫剛硬有力，為向主辦國俄羅斯致敬的作品。



（圖片來源：Switch Image Project）

雖然風格鮮明，但是在應用上卻產生問題，由於缺乏斜角及曲線，導致數字1與7的識別度不高，裁判及觀眾容易誤看。英文字體也有類似的問題，比如字母 A 跟 R、D 跟 O、K 跟 X ，也因為造型接近，使得球員名稱在遠距離及快速移動時難以閱讀。



（圖片來源：DDG）

Nike：專屬字體擁有獨特性

Nike也有一套公版設計字體，這套設計著重筆畫形狀及平衡以利閱讀，數字中的斜角處理則為了呼應運動中的速度感，整體設計簡單明快。但在其所贊助的球隊中，其中只有5隊採用其設計，Nike替其他隊伍設計專屬字體。



（圖片來源：Switch Image Project）

專屬的字體代表著各國的獨特風格，其中以英國的字體設計為本屆世界盃中的亮點，DDG也分析幾個隊伍的球衣字型設計原理：

英國

Nike 找來知名設計師 Craig Ward 合作，為英格蘭國家隊設計專屬字體。他以英國經典字體 (Gill, Flaxman, Johnston..etc) 為範本，在嚴謹的的球衣規範及有限空間中，設計出一套具英國風格的字體，以 3D 建模方式把「聖喬治十字旗」(英格蘭旗）中的十字形狀，結合於字體設計之間，跳脫傳統2D 思維。









（圖片來源：Craig Ward）

巴西

巴西隊森巴足球風格中的運球、急停、轉身，其活潑熱情的靈活感在此套設計藉由直線及弧線的設計表現出來。





（圖片來源：Switch Image Project）

法國

法國隊的專屬字體以 Art Deco 裝飾性設計風格為基礎結合數字中線條結構的處理方式，與法國隊華麗的球風互相呼應。



（圖片來源：Switch Image Project）

葡萄牙

本屆世界盃，葡萄牙從2014年的傳統街道招牌字體設計轉變得更為成熟尖銳的風格，轉角與筆尾精準到位，也反映出球王 C 羅俐落的表現。