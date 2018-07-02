巴比侖颱風襲沖繩　日媒稱有台灣旅客滯留

圖為日本氣象廳在當地時間14時45分(台灣時間13時45分)發布的颱風路徑潛勢預報。明(3)日天亮前到入夜，颱風可能接近九州北部。以目前路徑預測，颱風可能沿日本海一路北上。翻攝官網

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）受到今年第7號颱風巴比侖侵襲，日本媒體報導，有台灣觀光客及其他地區旅客，因為飛機航班取消，又臨時找不到飯店空房，昨(1)日晚都進入那霸市避難所暫時停留。

中央社引述沖繩時報指出，昨(1)日晚間有來自台灣及日本其他地區的的觀光客，進入位於那霸市政府所設的避難所，似乎是因為昨天不少飛機航班取消，被迫多留一晚，但臨時又找不到有空房的飯店。



那霸市政府負責人員表示，因為沒有會講中文的職員，所以只好用簡單英文跟比手畫腳來溝通。

隨著颱風北移，明(3)日天亮前到入夜，可能接近九州北部。以目前路徑預測，颱風可能沿著日本海一路北上。



第7號颱風巴比侖來襲，沖繩縣內各地昨(1)日下午陸續開設避難所，大眾運輸工具也相繼停駛。臨時找不到飯店空房的旅客，昨晚都進入那霸市避難所，緊盯電視播放的颱風資訊。



沖繩各地如臨大敵，昨傍晚由於沖繩都市單軌電車車站即將停駛，許多乘客都趕著搭末班車。



那霸市昨天一早就開設避難所，其中一處位於保健所內，不少高齡者陸續到來。中央社引述85歲的豐川秀子說，因為獨居，比起一人在家中提心吊膽，不如待在人多的地方來得安心。



另一位75歲的喜友名洋子說，因為腳受傷，趁風雨還不大的時候，先來避難所。



中央社引述日本放送協會（NHK）報導，颱風接近的鹿兒島縣奄美地方，風雨都持續增強中；目前預測沖繩縣到傍晚為止、奄美地方到深夜為止，可能都會出現相當強勁風勢。



颱風除了帶來強風，奄美地方到晚上可能會出現一小時60毫米的激烈降雨；到明(3)日白天的24小時降雨量，也些地區可能會達150毫米。



日本氣象廳呼籲沖繩、奄美等地民眾，須特別留意強風、長浪及土石崩塌等災害。

以下是日本氣象協會發布的巴比侖颱風路徑預測圖。(資料來源:TENKI.JP)