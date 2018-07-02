〈財經主筆室〉 外資股匯雙殺 今年股利發放潮後呢？

新台幣上半年走勢猶如坐雲霄飛車般刺激，今年第1季強勁升值7.28角，漲幅達到2.5%，但6月底新台幣對美元匯率以30.5元作收，單單第2季新台幣匯率就狂貶了4.5%，今年年初以來升幅全數吐回不說，匯價更是回跌至半年以前的新低。7、8月暑假帶小孩出國旅遊的家長應該相當有感，台幣貶值讓花費變貴了，緊接而來的就是進口物價將變貴，除不利民眾購買外，還得提防進口商趁機提高售價，助漲商人藉機哄抬物價的理由，造成國內通膨的的升溫，在新台幣仍持續看貶趨勢下，新台幣貶值引發的各種效應值得注意。

新台幣匯率在睽違半年後重返3字頭，新台幣匯率貶值對出口商來說，的確有助產品的國際報價競爭力，出口商自然樂不可支，尤其對以出口導向為主的台灣來說應該算是有利，受惠於台幣貶值的利多，待上市櫃公司第2季財報揭曉時就可以看到結果；但新台幣不論升或貶都會有人樂、有人罵，也就是說，這波台幣貶值造成的不利因素，也必須由國人共同來承擔，畢竟台灣是個島國，原物料及民生用品大都仰賴國外進口，最可怕的就是每次匯率「逢貶必漲」已成為不變的道理。

每次只要新台幣匯率貶值，似乎新聞就會出現黃豆、玉米及小麥等國際大宗物資進口成本大增，緊接而來的就是麵粉、沙拉油及飼料都醞釀漲價，油品也因為中油及台塑都是以美元計價，新台幣貶值造成購油成本大增，為反映成本油價也要上漲。油電出現雙漲後導致物價齊漲，物價上漲後就很難出現調降的動作，物價就如此的逐步墊高，所以台幣貶值造成進口物價變貴帶來的影響，並不利民眾的購買力。

再者，新台幣貶值也造成6月中下旬外資連續10日賣超台股，累計賣超金額逾千億元以上，根據財金官員透露，外資這波在股匯市上演的大逃亡，資金幾乎已經全數匯出，估計近期外資匯出的資金逾30億美元以上。6、7、8月是台股除權息高峰期，台股平均約4%現金殖利率，顯得十分的誘人，往年總會吸引許多外資匯入，6月下旬外資不僅未見匯入反而出現大規模的匯出，以台積電6月26日除息交易為例，除息前數日外資不買反賣，每天都出現萬張以上賣超，這些棄息動作相當罕見，不利接下來台股除息行情走勢。

其實，外資這波在股匯市的雙殺動作，並非台灣不好，而是美國經濟前景佳，Fed持續調升息，讓台美利差持續擴大，進而帶動美債殖利率走高，造成資金都流向美國。只不過，這波匯率的貶值是由人民幣帶頭貶，中國大陸經濟體規模大，連帶影響亞洲各國匯率，尤其台灣與中國產業連動性大，美中貿易戰爭未落幕，人民幣還持續看貶下，新台幣似乎仍然有走貶趨勢，第3季在上市櫃公司股利發放潮結束後，外資撤出規模恐將擴大，屆時台幣匯率是否會將再出現一波貶值效應，值得注意。